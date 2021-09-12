Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Осасуна
Валенсия
00
Футбол. Премьер-лига
перерыв
Сочи
Уфа
20
Футбол. Зарубежный
перерыв
Айнтрахт Ф
Штутгарт
00
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Бордо
Ланс
12
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Брест
Анже
10
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Метц
Труа
01
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Ренн
Реймс
01
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Кальяри
Дженоа
21
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Специя
Удинезе
00
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Торино
Салернитана
10
Футбол. Зарубежный
18:00
Нант
Ницца
Футбол. Зарубежный
18:30
Бохум
Герта
Футбол. Зарубежный
18:30
Лидс
Ливерпуль
Футбол. Премьер-лига
19:00
Динамо
Нижний Новгород
Футбол. Зарубежный
19:00
Милан
Лацио
Футбол. Зарубежный
19:30
Кадис
Реал Сосьедад
Футбол. Зарубежный
15:00
Эспаньол
Атлетико
12
Футбол. Зарубежный
20:30
Боруссия М
Арминия
Футбол. Премьер-лига
14:00
Арсенал Т
ЦСКА
22
Футбол. Зарубежный
14:00
Монпелье
Сент-Этьен
20
Футбол. Зарубежный
13:30
Сампдория
Интер
22
Футбол. Зарубежный
21:45
Лион
Страсбур
Футбол. Зарубежный
21:45
Рома
Сассуоло
Футбол. Зарубежный
22:00
Реал
Сельта
Все события
Фоторепортажи
32Все участники Лиги чемпионов по группам
910 лет трагедии ярославского «Локомотива»
15:12 (мск), источник: Sport24

Черданцев: Мне кажется, у Путина нет четкого понимания, что такое лимит на легионеров

Футбольный комментатор Георгий Черданцев отреагировал на заявление президента РФ Владимира Путина, который выступил против отмены лимита на легионеров в российском футболе.

Премьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: РИА "Новости"

Футбольный комментатор Георгий Черданцев отреагировал на заявление президента РФ Владимира Путина, который выступил против отмены лимита на легионеров в российском футболе.

Читайте также
Лимит уже меняли по решению президента. Тогда тоже не смогли прибавить легионеров

«Высказывание Владимира Владимировича мне понятно. То ли ему советники плохо разъясняют, то ли мы плохо разъясняем вместе с коллегами, что такое лимит на легионеров. У меня есть такое ощущение, что у людей, в том числе у президента, нет четкого понимания, что такое лимит на легионеров.

Потому что, мне кажется, все это воспринимают так: если отменить лимит, значит, в каждой команде чемпионата России будут играть по 25 иностранцев из Африки, но мы же понимаем, что это не так.

Отмена лимита? Я за компромисс. Лимит должен быть, но не в том виде, в котором есть сейчас. В каком? Чтобы на поле могли выйти 11 иностранцев. Я не вижу в этом никакой проблемы. Но все остальные в заявке тогда должны быть россияне», — сказал Черданцев в беседе с журналистом Сергеем Егоровым на ютуб-канале «Футбольный Биги».

 Русская синхронистка Ромашина рассказала о непристойных фотографиях, которые ей присылают маньяки
«Какая пошлятина!» Загитову пристыдили за фото в шубе из меха кролика стоимостью 650 тысяч рублей
Дзюба провел лучший матч в сезоне. Пора обратно в сборную?
Жалко ветерана. 58-летнего Холифилда нокаутировали за две минуты
ЦСКА не порадовал. Дерби со «Спартаком» будет матчем середняков
Член совдира «Спартака» Клейменов выступил против отмены лимита
Московское «Динамо» обыграло «Амур». Хет-трик на счету Чебыкина
Федун встретился с болельщиками после матча с «Химками»
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь