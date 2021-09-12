Черданцев: Мне кажется, у Путина нет четкого понимания, что такое лимит на легионеров

«Высказывание Владимира Владимировича мне понятно. То ли ему советники плохо разъясняют, то ли мы плохо разъясняем вместе с коллегами, что такое лимит на легионеров. У меня есть такое ощущение, что у людей, в том числе у президента, нет четкого понимания, что такое лимит на легионеров.



Потому что, мне кажется, все это воспринимают так: если отменить лимит, значит, в каждой команде чемпионата России будут играть по 25 иностранцев из Африки, но мы же понимаем, что это не так.



Отмена лимита? Я за компромисс. Лимит должен быть, но не в том виде, в котором есть сейчас. В каком? Чтобы на поле могли выйти 11 иностранцев. Я не вижу в этом никакой проблемы. Но все остальные в заявке тогда должны быть россияне», — сказал Черданцев в беседе с журналистом Сергеем Егоровым на ютуб-канале «Футбольный Биги».