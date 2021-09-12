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15:41 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Спартак» поздравил Тедеско с 36-летием

«Спартак» поздравил с днем рождения бывшего главного тренера команды Доменико Тедеско.

СпартакПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

12 сентября ему исполнилось 36 лет.

«Поздравляем экс-тренера “Спартака” с днем рождения! Желаем Доменико и его семье здоровья, тренерских успехов и всего наилучшего. Всегда рады видеть на нашем стадионе», — говорится в посте в Twitter команды.

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Тедеско возглавлял «Спартак» с 2019 по 2021 год. В прошлом сезоне команда заняла второе место в чемпионате России и попала в квалификацию Лиги чемпионов.

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