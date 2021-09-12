«Спартак» поздравил Тедеско с 36-летием
«Спартак» поздравил с днем рождения бывшего главного тренера команды Доменико Тедеско.
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«Спартак» поздравил с днем рождения бывшего главного тренера команды Доменико Тедеско.
12 сентября ему исполнилось 36 лет.
«Поздравляем экс-тренера “Спартака” с днем рождения! Желаем Доменико и его семье здоровья, тренерских успехов и всего наилучшего. Всегда рады видеть на нашем стадионе», — говорится в посте в Twitter команды.
Тедеско возглавлял «Спартак» с 2019 по 2021 год. В прошлом сезоне команда заняла второе место в чемпионате России и попала в квалификацию Лиги чемпионов.