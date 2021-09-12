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16:10 (мск), источник: Чемпионат.com

ЦСКА сыграл вничью с тульским «Арсеналом»

Сегодня, 12 сентября, в матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги тульский «Арсенал» принимал московский ЦСКА.

ЦСКА
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Источник: РИА "Новости"

Встреча проходила на стадионе «Арсенал» в Туле и завершилась со счётом 2:2. Обслуживала игру бригада арбитров во главе с Иваном Сиденковым из Санкт-Петербурга.

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Счёт в матче был открыт уже на 5-й минуте, автором быстрого гола стал Игорь Дивеев. Защитник ЦСКА отправил мяч в сетку ворот соперника ударом головой — это первый гол Дивеева со «второго этажа» за всё время выступлений игрока в РПЛ. На 18-й минуте «Арсенал» сравнял счёт — Евгений Марков оказался самым расторопным на добивании.

На 32-й минуте матча нападающий ЦСКА Антон Заболотный получил повреждение и не смог продолжить игру. Вместо него на поле вышел форвард Фёдор Чалов. На 58-й минуте встречи полузащитник ЦСКА и сборной России Максим Мухин получил жёлтую карточку. Таким образом, из-за перебора предупреждений футболист не сможет сыграть в матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком».

На 66-й минуте «Арсенал» вышел вперёд усилиями Ивана Новосельцева. Но на 74-й минуте ЦСКА сравнял счёт, голом отличился вышедший на замену Фёдор Чалов. Финальный свисток арбитра зафиксировал результативную ничью.

Московский ЦСКА в 7 матчах набрал 10 очков и занимает 6-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Тульский «Арсенал» (5) располагается на предпоследнем, 15-м месте.

Арсенал Т
2:2
Первый тайм: 1:1
ЦСКА
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