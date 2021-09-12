ЦСКА сыграл вничью с тульским «Арсеналом»

Встреча проходила на стадионе «Арсенал» в Туле и завершилась со счётом 2:2. Обслуживала игру бригада арбитров во главе с Иваном Сиденковым из Санкт-Петербурга.

Читайте также Марио Фернандес может восстановиться к дерби против «Спартака»

Счёт в матче был открыт уже на 5-й минуте, автором быстрого гола стал Игорь Дивеев. Защитник ЦСКА отправил мяч в сетку ворот соперника ударом головой — это первый гол Дивеева со «второго этажа» за всё время выступлений игрока в РПЛ. На 18-й минуте «Арсенал» сравнял счёт — Евгений Марков оказался самым расторопным на добивании.

На 32-й минуте матча нападающий ЦСКА Антон Заболотный получил повреждение и не смог продолжить игру. Вместо него на поле вышел форвард Фёдор Чалов. На 58-й минуте встречи полузащитник ЦСКА и сборной России Максим Мухин получил жёлтую карточку. Таким образом, из-за перебора предупреждений футболист не сможет сыграть в матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком».

На 66-й минуте «Арсенал» вышел вперёд усилиями Ивана Новосельцева. Но на 74-й минуте ЦСКА сравнял счёт, голом отличился вышедший на замену Фёдор Чалов. Финальный свисток арбитра зафиксировал результативную ничью.