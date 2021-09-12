«Сочи» одержал победу в матче с «Уфой» и поднялся на второе место в РПЛ
«Сочи» обыграл «Уфу» (3:1) в матче седьмого тура Тинькофф чемпионата России.
Сочи
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«Сочи» обыграл «Уфу» (3:1) в матче седьмого тура Тинькофф чемпионата России.
На 11-й минуте счет в матче открыл Матео Кассьерра. Кристиан Нобоа на 35-й минуте увеличил преимущество хозяев. Во втором тайме гости отыграли один мяч.
На 50-й минуте отличился Гамид Агаларов. В концовке у «Уфы» был удален Юрий Журавлев. В компенсированное ко второму тайму время отличился Жоаузинью.
«Сочи» набрал 15 очков и вышел на второе место в РПЛ. У «Уфы» пять очков и 13-е место.