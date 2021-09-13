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10:18 (мск), источник: Чемпионат.com

Глава селекции «Спартака» Аверьянов покинет клуб. В августе у них ушёл спортивный директор

Глава селекционного отдела московского «Спартака» Александр Аверьянов в ближайшее время уйдет из клуба.

СпартакПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Соответствующее решение принято руководством красно-белых, сообщает «Спорт-Экспресс».

Ранее сообщалось, что Аверьянов покинет «Спартак» в начале августа — вслед за спортивным директором Дмитрием Поповым. Аверьянов работал в «Спартаке» с 2007 по 2019 год. Также специалист возвращался в клуб в августе 2020 года.

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Напомним, в августе 2021 года московскую команду покинул ещё один специалист. Спортивный директор «Спартака» Дмитрий Попов сообщил о своём уходе.

«Оказывается, у нас состав формирует бывший тренер, при том что с новым мы пытаемся построить футбол, прямо противоположный прежнему! При таких раскладах я не вижу смысла в дальнейшем пребывании в клубе. За место не держусь и не хочу, извините, быть терпилой. Также я устал подвергаться постоянным публичным унижениям со стороны супруги владельца клуба», — сказал Попов перед уходом.

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