Руй Витория — болельщикам «Спартака»: вместе мы сильнее!

«Важная и приятная победа! Прекрасная поддержка фанатов очень нам помогла. Вместе мы сильнее!», — написал тренер.

«Спартак» набрал 10 очков за семь матчей и вышел на шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Химки» (6) — на 12-м.

В следующем туре красно-белые встретятся в гостях с ЦСКА. Также команде в середине недели предстоит дебют в нынешнем сезоне Лиги Европы. Соперником подопечных Руя Витории станет польская «Легия». Игра состоится 15 сентября в 19:00 мск на стадионе «Открытие Арена». «Химки» в следующем туре сыграют в гостях с «Уфой».