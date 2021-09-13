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11:07 (мск), источник: Чемпионат.com

Руй Витория — болельщикам «Спартака»: вместе мы сильнее!

Главный тренер «Спартака» Руй Витория поблагодарил болельщиков в своём «инстаграме» после победы в матче с Химками (3:1) в 7-ом туре Российской Премьер-Лиги.

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Источник: РИА "Новости"

«Важная и приятная победа! Прекрасная поддержка фанатов очень нам помогла. Вместе мы сильнее!», — написал тренер.

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«Спартак» набрал 10 очков за семь матчей и вышел на шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Химки» (6) — на 12-м.

В следующем туре красно-белые встретятся в гостях с ЦСКА. Также команде в середине недели предстоит дебют в нынешнем сезоне Лиги Европы. Соперником подопечных Руя Витории станет польская «Легия». Игра состоится 15 сентября в 19:00 мск на стадионе «Открытие Арена». «Химки» в следующем туре сыграют в гостях с «Уфой».

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Спартак
3:1
Первый тайм: 1:0
Химки
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