Руй Витория — болельщикам «Спартака»: вместе мы сильнее!

Футбол, Премьер-лига, Тур 711.09.2021, 19:00 (МСК UTC+3)Открытие Банк Арена, 2968 зрителей
|Руй Витория
|Игорь Черевченко
|Айртон(Николай Рассказов)
|25′
|Денис Глушаков
|89′
|Квинси Промес(Эсекиэль Понсе)
|48′
|Эсекиэль Понсе
|68′
|98
|Александр Максименко
|22
|Илья Лантратов
|2
|Самюэль Жиго
81′
|4
|Брайн Идову
|92
|Николай Рассказов
|15
|Егор Данилкин
|8
|Виктор Мозес
|25
|Александр Филин
|47
|Роман Зобнин
|8
|Денис Глушаков
|9
|Эсекиэль Понсе
|9
|Кемаль Адеми
|14
|Георгий Джикия
8′76′
|3
|Филип Дагерстоль
|3
|Максимилиано Кауфриз
88′
|87
|Кирилл Боженов
60′
|6
|Айртон
84′
|33
|Душан Стоинович
|17
|Александр Ломовицкий
|11
|Эльмир Набиуллин
72′
|18
|Наиль Умяров
61′76′
|27
|Давид Давидян
|4
|Йоррит Хендрикс
|44
|Илья Кухарчук
72′
|7
|Александр Соболев
41′69′
|10
|Александр Долгов
|11
|Джордан Ларссон
|5
|Александр Трошечкин
44′60′
|24
|Квинси Промес
76′
|18
|Артем Соколов
62′
|10
|Зелимхан Бакаев
|5
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|16
|Удары (всего)
|8
|6
|Удары в створ
|2
|0
|Штанги, перекладины
|0
|4
|Угловые
|5
|13
|Фолы
|16
|1
|Офсайды
|7
|Главный судья
|Сергей Иванов(Россия, Ростов-на-Дону)
|Боковой судья
|Дмитрий Жвакин(Россия, Ленинградская область)
|Боковой судья
|Рашид Абусуев(Россия, Санкт-Петербург)
|ВАР
|Кирилл Левников(Россия, Санкт-Петербург)
|Ассистент ВАР
|Максим Гаврилин(Россия, Владимир)