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17:50 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Рубин» — «Урал»: стартовые составы команд

«Рубин» примет на своем поле «Урал» в матче 7-го тура Тинькофф РПЛ.

Рубин
УралПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Стали известны стартовые составы команды на эту встречу.

Футбол

Премьер-лига 2021/2022
Тур 7, 13.09.2021, 18:30

Рубин0Урал0

«Рубин»: Дюпин, Зотов, Уремович, Тальби, Самошников, Абильдгор, Хван Ин Бом, Кварацхелия, Дрейер, Хакшабанович, Деспотович.

Запасные: Медведев, Янович, Савицкий, Нижегородов, Костюков, Бакаев, Мусаев, Суриков, Игнатьев, Онугха.

«Урал»: Помазун, Мамин, Кулаков, Адамов, Колесникченко, Кузьмичев, Йовичич, Бикфалви, Кгорычев, Мишкич, Гаджимурадов.

Запасные: Годзюр, Гогличидзе, Евсеев, Подберезкин, Железнов, Ибрахимай, Гагнидзе, Панюков, Агеев.

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