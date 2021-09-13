Виктор Кашшаи покинул пост главы департамента судейства РФС

Уход Кашшаи связан с организационными изменениями в РФС. Венгерский специалист возглавлял департамент с 9 января 2020 года.

«Мы благодарим Виктора за работу и внедрение в нашу систему европейских стандартов, которые, безусловно, важны для проводимой РФС реформы судейства. Виктор создал систему подготовки судей профессиональных лиг к матчам в соревновательный период, влияющую на будущие назначения на игры. Она основана на высокой интенсивности тренировочного процесса и регулярном мониторинге двигательной активности», — сказал глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц.