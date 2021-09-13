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18:10 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Виктор Кашшаи покинул пост главы департамента судейства РФС

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Венгерский функционер Виктор Кашшаи ушел в отставку с поста руководителя департамента судейства Российского футбольного союза (РФС), сообщается на официальном сайте организации.

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Источник: Официальный сайт РФС
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Уход Кашшаи связан с организационными изменениями в РФС. Венгерский специалист возглавлял департамент с 9 января 2020 года.

«Мы благодарим Виктора за работу и внедрение в нашу систему европейских стандартов, которые, безусловно, важны для проводимой РФС реформы судейства. Виктор создал систему подготовки судей профессиональных лиг к матчам в соревновательный период, влияющую на будущие назначения на игры. Она основана на высокой интенсивности тренировочного процесса и регулярном мониторинге двигательной активности», — сказал глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц.

«Пока позиция руководителя департамента судейства не занята, за все административные вопросы будет отвечать заместитель руководителя департамента судейства Павел Каманцев, дебрифинг по итогам прошедшего тура проведет Николай Иванов. О назначениях на предстоящие туры мы будем сообщать в обычном режиме», — добавил Хачатурянц.

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