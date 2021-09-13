«Ростов» — «Краснодар»: стартовые составы команд на матч 7-го тура РПЛ

Футбол Премьер-лига 2021/2022 Тур 7, 13.09.2021, 19:30 Ростов 1 Краснодар 0

Встреча пройдёт на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону. Начало игры — в 19:30 мск.

Стартовые составы команд:

«Ростов»: Песьяков, Терентьев, Баштуш, Осипенко, Лангович, Хаджикадунич, Глебов, Сухомлинов, Хасимото, Альмквист, Комличенко.

«Краснодар»: Сафонов, Рамирес, Спайич, Корнюшин, Газинский, Ионов, Классон, Крыховяк, Кайо, Кабелла, Кордоба.

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Алексеем Матюниным из Москвы. Помогать ему будут ассистенты Адлан Хатуев (Грозный) и Максим Ковалёв (Реутов). Резервный арбитр — Роман Сафьян (Москва).