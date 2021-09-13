«Ростов» — «Краснодар»: стартовые составы команд на матч 7-го тура РПЛ
Сегодня, 13 сентября, состоится матч 7-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 «Ростов» — «Краснодар».
Сегодня, 13 сентября, состоится матч 7-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 «Ростов» — «Краснодар».
Встреча пройдёт на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону. Начало игры — в 19:30 мск.
Стартовые составы команд:
«Ростов»: Песьяков, Терентьев, Баштуш, Осипенко, Лангович, Хаджикадунич, Глебов, Сухомлинов, Хасимото, Альмквист, Комличенко.
«Краснодар»: Сафонов, Рамирес, Спайич, Корнюшин, Газинский, Ионов, Классон, Крыховяк, Кайо, Кабелла, Кордоба.
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Алексеем Матюниным из Москвы. Помогать ему будут ассистенты Адлан Хатуев (Грозный) и Максим Ковалёв (Реутов). Резервный арбитр — Роман Сафьян (Москва).
«Краснодар» занимает 9-е место в турнирной таблице РПЛ. Южане набрали в шести турах девять очков. «Ростов» в настоящее время находится на 14-м месте. Подопечные Юрия Сёмина в шести турах набрали пять очков.