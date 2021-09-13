Фантастический дебют датского новичка: «Рубин» разгромил «Урал» в чемпионате России по футболу
Казанский клуб набрал 14 очков и поднялся на четвёртое место в турнирной таблице.
Казанский клуб набрал 14 очков и поднялся на четвёртое место в турнирной таблице.
Казанский «Рубин» в матче седьмого тура чемпионата России по футболу победил екатеринбургский «Урал» со счётом 4:0. Встреча состоялась на стадионе «Центральный» в столице Татарстана.
Хозяева вышли вперёд уже на второй минуте. Лидер «Рубина» Хвича Кварацхелия с левого фланга подал в штрафную, и датский новичок команды Андерс Дрейер поразил ворота соперника красивым ударом в касание пяткой с линии вратарской.
Второй гол вратарь гостей Илья Помазун пропустил на 13-й минуте. После прострела датского хавбека «Рубина» Оливера Абильдгора мяч в свои ворота срезал защитник «Урала» Артём Мамин.
В концовке матча Дрейер забил ещё два гола, оформив хет-трик. Сначала он реализовал выход один на один с Помазуном, а затем в касание замкнул прострел Солтмурада Бакаева.
«Рубин» набрал 14 очков и поднялся на четвёртое место в турнирной таблице Премьер-лиги. «Урал» с двумя баллами остался на последней, 16-й, позиции.