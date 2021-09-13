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21:58 (мск), источник: Чемпионат.com

«Краснодар» сыграл вничью с «Ростовом», отыгравшись после удаления в первом тайме

Сегодня, 13 сентября, в матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги «Ростов» на своём поле принимал «Краснодар».

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Источник: Официальная страница ФК "Ростов" ВКонтакте

Встреча завершилась ничьей — 1:1.

На 29-й минуте защитник «быков» Урош Спаич после подачи Дениса Терентьева отправил мяч в собственные ворота.

Во время загрузки произошла ошибка.

Уже через минуту Гжегож Крыховяк получил вторую жёлтую карточку и был удалён с поля.

На 42-й минуте гости имели возможность отыграться, однако Реми Кабелла не реализовал одиннадцатиметровый.

На 65-й минуте Эдуард Сперцян всё-таки сравнял счёт после передачи Алексея Ионова.

Во время загрузки произошла ошибка.

В последние полчаса игры «Ростов» владел преимуществом, но так и не сумел забить.

После семи туров «Ростов» расположился на 12-й строчке в турнирной таблице, имея в своём активе 6 очков. «Краснодар» идёт седьмым (10).

Ростов
1:1
Первый тайм: 1:0
Краснодар
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