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00:13 (мск), источник: Чемпионат.com

Новичок «Рубина» Дрейер — первый игрок в истории РПЛ, оформивший хет-трик в дебютном матче

Новоиспечённый полузащитник «Рубина» Андерс Дрейер — первый игрок в истории Российской Премьер-Лиги, которому удалось оформить хет-трик в дебютном матче элитного дивизиона первенства страны.

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Источник: Официальный сайт ФК "Рубин"

Напомним, сегодня, 13 сентября, в матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 «Рубин» встретился с «Уралом». Игра проходила на стадионе «Центральный» в Казани и завершилась со счётом 4:0. Дрейер стал главным героем матча.

Хавбек открыл счёт уже на 2-й минуте игры. Причём сделал это максимально красиво — он пяткой замкнул передачу Хвичи Кварацхелии.

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Уже на 13-й минуте «Рубин» удвоил преимущество на табло, мяч в свои ворота срезал защитник «Урала» Артём Мамин. Далее в игре последовало затишье, которое на 79-й минуте своим голом прервал всё тот же Дрейер.

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А на 90+1-й минуте Андерс забил ещё один гол — третий для себя, четвёртый для своей команды.

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Рубин
4:0
Первый тайм: 2:0
Урал
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