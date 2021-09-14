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00:35 (мск), источник: ТАСС

Футболиста «Рубина» Самошникова после матча с «Уралом» увезли на скорой помощи

Защитник получил травму в концовке игры.

Рубин
УралПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: ИТАР-ТАСС

КАЗАНЬ, 13 сентября. /ТАСС/. Защитника казанского «Рубина» Илью Самошникова после домашнего матча седьмого тура Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Урала» увезли на скорой помощи. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Встреча прошла в понедельник в Казани и завершилась победой хозяев со счетом 4:0. Самошников получил травму на 78-й минуте, футболиста увели с поля под руки.

В нынешнем сезоне 23-летний Самошников провел восемь матчей в разных турнирах и забил один гол.

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