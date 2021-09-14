Скаут «ПСЖ» — основной кандидат на должность спортивного директора «Спартака»

«Летом консультации с ним уже вела Зарема Салихова, которая хорошо знакома с итальянцем», — добавил собеседник «Чемпионата».

«Спартак» рассматривает на этот пост нескольких кандидатов. Скорее всего, это будет иностранец. Но говорить о конкретных именах преждевременно, скажу лишь, что к выбору в клубе относятся внимательно, торопиться никто не станет«, — заявил Дмитрий Зеленов в беседе с корреспондентом “Чемпионата” Максимом Пахомовым.