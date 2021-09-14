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09:54 (мск), источник: Известия

Блаттер высказался о лимите легионеров в российском футболе

Бывший президент ФИФА Йозеф Блаттер считает, что российские футбольные функционеры идут по правильному пути, желая отказаться от лимита легионеров. Об этом он рассказал в интервью «Известиям».

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Источник: РИА "Новости"
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При этом, по словам Блаттера, России необходимо в первую очередь определиться, что для для нее лучше: формировать лигу только для русских зрителей или открыть границы для звезд из других стран.

«Национальная команда — это хорошо, но не нужно забывать, что футбольные лиги — это смесь различных культур и стилей, что хорошо. И это здорово, что Россия открывается для других, они могут привлекать зарубежных футболистов», — отметил экс-президент ФИФА.

Он выразил уверенность, что привлечение легионеров позволит российскому футболу сравнивать, как играют другие, и постоянно совершенствоваться.

«Иностранные футболисты в команде очень нужны, чтобы придать жизни и красоты игре. И в то же время это помогает русским спортсменам улучшить свои навыки. Я думаю, Россия на правильном пути, у нее всё получится», — сказал Блаттер.

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