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11:19 (мск), источник: Чемпионат.com

Денис Глушаков рассказал о своём желании вернуться в сборную России

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков рассказал о том, что возвращение в сборную России является одной из его целей.

Химки
РоссияПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"
Есть цель попасть в сборную. Это не секрет. Каждый ставит себе цели. Я тренируюсь, играю, работаю, а дальше будет видно
Денис Глушаков
полузащитник футбольного клуба «Химки»
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Вчера, 11 сентября, состоялся матч «Спартак» — «Химки». Встреча 7-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 прошла на стадионе «Открытие Арена» в Москве. «Спартак» оказался сильнее соперника, выиграв со счётом 3:1.

«Спартак» набрал 10 очков за семь матчей и вышел на шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Химки» (6) идут на 12-й строчке.

Напомним, Денис Глушаков защищал цвета московского «Спартака» в период с 2013 по 2019 год.

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