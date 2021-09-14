Магомед-Шапи Сулейманов: спад в игре связываю с коронавирусом, было 32% поражения лёгких

«Свой спад в игре, безусловно, связываю с коронавирусом. Я не просто переболел — я лежал в больнице, у меня было 32% поражения легких. Поднялась температура под 40, держалась четыре или пять дней. Мне каждые два часа ставили капельницы, чтобы сбить её», — приводит слова Сулейманова Sport24.