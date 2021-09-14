Нобель Арустамян: «Барселона» готова начать переговоры с «Динамо» о переходе Захаряна
Журналист Нобель Арустамян рассказал об интересе к полузащитнику «Динамо» Арсену Захаряну со стороны «Барселоны».
Журналист Нобель Арустамян рассказал об интересе к полузащитнику «Динамо» Арсену Захаряну со стороны «Барселоны».
«Игра Арсена Захаряна в “Динамо”, на молодежном Евро и дебют во взрослой сборной России не остались незамеченными в Европе. По моим данным, появился гранд, который всерьез нацелился на Арсена. Это “Барселона”.
Скауты каталонского клуба несколько раз прилетали в Москву на матчи “Динамо”, чтобы оценить игру Захаряна. Представители “Барсы” остались довольны увиденным и готовы к переговорам как с “Динамо”, так и с самим игроком. Они должны состояться в ближайшие недели. Вполне возможно, этой осенью “Барса” захочет договориться о трансфере Захаряна и зафиксировать будущую сделку. Она может состояться летом 2022 года, в зависимости от того, как сложатся переговоры.
Сам Захарян планирует отыграть минимум этот сезон полностью в составе “Динамо”. Ранее Захаряном интересовались “Брюгге”, “Лейпциг” и “Сассуоло”, — написал Арустамян в своем Telegram-канале.
Захарян является воспитанником «Динамо». По информации портала Transfermarkt, стоимость 18-летнего футболиста составляет 4 миллиона евро. В нынешнем сезоне игрок провел за столичный клуб 7 матчей, в которых забил 1 гол и сделал 3 результативные передачи.