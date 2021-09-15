Стало известно количество зрителей, которые смогут посетить матч ЦСКА со «Спартаком»

«В соответствии с письмом руководителя Роспотребнадзора в адрес Российского футбольного союза, наполняемость трибун на данном матче увеличена до 30% от расчетной вместимости при условии допуска только зрителей, имеющих QR-код, подтверждающий прохождение вакцинации против COVID-19 или перенесенное в течение последних шести месяцев заболевание. Благодаря этому ПФК ЦСКА выпустит в продажу ограниченную квоту билетов на игру», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте ЦСКА.