Текущие события
Футбол. Первый дивизион
1-й тайм
Балтика
Кубань
00
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Бешикташ
Боруссия Д
01
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Шериф
Шахтер Д
10
Футбол. Первый дивизион
2-й тайм
Олимп-Долгопрудный
Велес
01
Футбол. Первый дивизион
2-й тайм
Факел
Енисей
30
Футбол. Первый дивизион
2-й тайм
Торпедо
Томь
02
Футбол. Еврокубки
22:00
Брюгге
ПСЖ
Футбол. Еврокубки
22:00
Манчестер Сити
РБ Лейпциг
Футбол. Еврокубки
22:00
Ливерпуль
Милан
Футбол. Еврокубки
22:00
Атлетико
Порту
Футбол. Еврокубки
22:00
Спортинг
Аякс
Футбол. Еврокубки
22:00
Интер
Реал
Футбол. Первый дивизион
18:00
Волгарь
Алания
11
Футбол. Первый дивизион
18:00
Металлург Лп
Спартак-2
02
Футбол. Первый дивизион
18:00
Нефтехимик
Ротор
13
Футбол. Первый дивизион
18:00
Текстильщик
СКА-Хабаровск
03
Футбол. Первый дивизион
18:00
Акрон
КАМАЗ
00
Футбол. Еврокубки
17:30
Спартак
Легия
01
Футбол. Первый дивизион
17:00
Оренбург
Краснодар-2
20
Все события
Фоторепортажи
15Лапти, балалайки и победные эмоции. Россия — трижды чемпион мира по пляжному футболу
28Россия — Мальта: болельщики скучали, игроки перекусывали на поле, Карпин ярко жестикулировал
18:14 (мск), источник: Чемпионат.com

Стало известно количество зрителей, которые смогут посетить матч ЦСКА со «Спартаком»

Московский ЦСКА сможет пустить на матч Российской Премьер-Лиги с столичным «Спартаком» около 10000 зрителей.

ЦСКА
СпартакПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: РИА "Новости"
Футбол

Премьер-лига 2021/2022
Тур 8, 20.09.2021, 19:30

ЦСКА-Спартак-

Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

«В соответствии с письмом руководителя Роспотребнадзора в адрес Российского футбольного союза, наполняемость трибун на данном матче увеличена до 30% от расчетной вместимости при условии допуска только зрителей, имеющих QR-код, подтверждающий прохождение вакцинации против COVID-19 или перенесенное в течение последних шести месяцев заболевание. Благодаря этому ПФК ЦСКА выпустит в продажу ограниченную квоту билетов на игру», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте ЦСКА.

Напомним, игр пройдёт на на ВЭБ Арене 20 сентября. Начало матча — в 19:30 мск.

 Что будет с организмом если есть только огурцы?
Российских олимпийцев снова поймали на допинге!
«Спартак» за два года проиграл пять матчей в еврокубках подряд
«Даю 10 млрд». Хозяин «Наполи» предложил создать новый еврокубок
Трансферная стоимость Захаряна с начала сезона выросла на €5 млн
Черчесов рассказал, за кого болеет в матче «Спартак» — «Легия»
Николич считает группу «Локомотива» сильнейшей в Лиге Европы
«Шериф» принимает «Шахтер» в Лиге чемпионов: онлайн-трансляция
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь