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16:07 (мск), источник: Чемпионат.com

Рангник отправил поваров «Локомотива» на курсы диетологии, а игрокам запретил сладости

Руководитель по спорту и развитию «Локомотива» Ральф Рангник серьёзно изменил подход к питанию футболистов московского клуба, информирует Maroccan Scout в «Твиттере», ссылаясь на L"Equipe.

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Источник: AP 2021
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Согласно сведениям источника, питание стало одним из первых аспектов, которые поменял Рангник в «Локомотиве». Ральф отправил поваров команды в Германию на курсы диетологии. Также он ввёл полный запрет среди игроков на высококалорийную пищу: сладости, конфеты, шоколад, фастфуд и тому подобное.

Напомним, «Локомотив» объявил о назначении Ральфа Рангника руководителем по спорту и развитию в июле этого года. Контракт Рангника с железнодорожниками рассчитан на три года. Немецкий специалист занимается широким спектром вопросов, включая стратегическое планирование и спортивное развитие, а также работу вертикали клубных команд, академии и подготовки резерва. Вместе с Рангником в клубе работает команда специалистов.

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