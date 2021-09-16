Рангник отправил поваров «Локомотива» на курсы диетологии, а игрокам запретил сладости

Согласно сведениям источника, питание стало одним из первых аспектов, которые поменял Рангник в «Локомотиве». Ральф отправил поваров команды в Германию на курсы диетологии. Также он ввёл полный запрет среди игроков на высококалорийную пищу: сладости, конфеты, шоколад, фастфуд и тому подобное.

Напомним, «Локомотив» объявил о назначении Ральфа Рангника руководителем по спорту и развитию в июле этого года. Контракт Рангника с железнодорожниками рассчитан на три года. Немецкий специалист занимается широким спектром вопросов, включая стратегическое планирование и спортивное развитие, а также работу вертикали клубных команд, академии и подготовки резерва. Вместе с Рангником в клубе работает команда специалистов.