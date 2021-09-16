Футболист «Спартака» и сборной России захотел удвоенную зарплату

25-летний хавбек рассчитывает на удвоение зарплаты в столичном клубе. По нынешнему соглашению со «Спартаком» Бакаев зарабатывает миллион евро в год. В будущем футболист хочет получать два миллиона евро в год. Срок действующего соглашения истекает летом 2022 года.

В нынешнем сезоне Бакаев провел десять матчей в составе красно-белых. На его счету одна результативная передача. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в пять миллионов евро.

Бакаев — воспитанник Спартака. Он дебютировал за основную команду красно-белых в 2015 году. Вместе с клубом он становился серебряным призером чемпионата России в сезоне-2020/2021.