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21:55 (мск), источник: Lenta.Ru

Футболист «Спартака» и сборной России захотел удвоенную зарплату

Стали известны требования полузащитника «Спартака» и сборной России Зелимхана Бакаева относительно нового контракта с красно-белыми. Об этом сообщает Metaratings.

СпартакПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"
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25-летний хавбек рассчитывает на удвоение зарплаты в столичном клубе. По нынешнему соглашению со «Спартаком» Бакаев зарабатывает миллион евро в год. В будущем футболист хочет получать два миллиона евро в год. Срок действующего соглашения истекает летом 2022 года.

В нынешнем сезоне Бакаев провел десять матчей в составе красно-белых. На его счету одна результативная передача. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в пять миллионов евро.

Бакаев — воспитанник Спартака. Он дебютировал за основную команду красно-белых в 2015 году. Вместе с клубом он становился серебряным призером чемпионата России в сезоне-2020/2021.

На счету Бакаева девять матчей и один гол в составе сборной России.

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