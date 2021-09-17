Гендиректор «Спартака» объяснил несостоявшиеся переходы Глебова, Схири и Габриэла

— Что за история с опорным полузащитником Габриэлом, которого по слухам просил Витория? Также писали про Схири из «Кельна».
— Схири рассматривался давно — еще в августе прошлого года, но его кандидатуру забраковал селекционный отдел. Затем в феврале нынешнего года мы вернулись к кандидатуре, но в выборе между ним и Хендриксом спортивный департамент остановился на Хендриксе. Что касается Габриэла, то вариант с арендой существовал, но нас смутила комиссия, которую запросила сторона игрока, а, самое главное, легионерские позиции к концу августа были заняты. Приобретение защитника было в приоритете для тренера. После ухода Крала была освобождена одна легионерская позиция, и ее занял Кофрие.
— Интерес к полузащитнику «Ростова» Глебову — правда?
— В это трансферное окно его покупка не состоялась, так как «Ростов» продал Норманна. У них остался один Глебов на позиции.