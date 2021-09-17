Гендиректор «Спартака» объяснил несостоявшиеся переходы Глебова, Схири и Габриэла

— Схири рассматривался давно — еще в августе прошлого года, но его кандидатуру забраковал селекционный отдел. Затем в феврале нынешнего года мы вернулись к кандидатуре, но в выборе между ним и Хендриксом спортивный департамент остановился на Хендриксе. Что касается Габриэла, то вариант с арендой существовал, но нас смутила комиссия, которую запросила сторона игрока, а, самое главное, легионерские позиции к концу августа были заняты. Приобретение защитника было в приоритете для тренера. После ухода Крала была освобождена одна легионерская позиция, и ее занял Кофрие.