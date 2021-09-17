Текущие события
Футбол. Зарубежный
21:30
Герта
Гройтер Фюрт
Футбол. Зарубежный
21:45
Сассуоло
Торино
Футбол. Зарубежный
22:00
Страсбур
Метц
Футбол. Зарубежный
22:00
Ньюкасл Юнайтед
Лидс
Футбол. Зарубежный
22:00
Сельта
Кадис
Футбол. Еврокубки
16.09
Рейнджерс
Лион
02
Футбол. Еврокубки
16.09
Брённбю
Спарта П
00
Футбол. Еврокубки
16.09
ПСВ
Реал Сосьедад
22
Футбол. Еврокубки
16.09
Монако
Штурм
10
Футбол. Еврокубки
16.09
Лестер
Наполи
22
Футбол. Еврокубки
16.09
Олимпиакос П
Антверпен
21
Футбол. Еврокубки
16.09
Айнтрахт Ф
Фенербахче
11
Футбол. Еврокубки
16.09
Анортосис Фамагуста
Партизан
02
Футбол. Еврокубки
16.09
Буде-Глимт
Заря Лг
31
Футбол. Еврокубки
16.09
Рома
ЦСКА Сф
51
Футбол. Еврокубки
16.09
Раннерс
АЗ
22
Футбол. Еврокубки
16.09
Яблонец
ЧФР
10
Все события
Фоторепортажи
14Медведев не дал Джоковичу завоевать Большой шлем
14«Зенит» с минимальным счетом уступил «Челси»
09:50 (мск), источник: Sport24

Гендиректор «Спартака» объяснил несостоявшиеся переходы Глебова, Схири и Габриэла

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков в эксклюзивном интервью корреспонденту Sport24 Александру Сергееву объяснил несостоявшиеся переходы Данилы Глебова из «Ростова», Эльеса Схири из «Кельна» и Габриэла из «Бенфики».

СпартакПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: РИА "Новости"
Читайте также
От Карелии до Удмуртии: как регионы помогают людям заниматься спортом

— Что за история с опорным полузащитником Габриэлом, которого по слухам просил Витория? Также писали про Схири из «Кельна».

— Схири рассматривался давно — еще в августе прошлого года, но его кандидатуру забраковал селекционный отдел. Затем в феврале нынешнего года мы вернулись к кандидатуре, но в выборе между ним и Хендриксом спортивный департамент остановился на Хендриксе. Что касается Габриэла, то вариант с арендой существовал, но нас смутила комиссия, которую запросила сторона игрока, а, самое главное, легионерские позиции к концу августа были заняты. Приобретение защитника было в приоритете для тренера. После ухода Крала была освобождена одна легионерская позиция, и ее занял Кофрие.

— Интерес к полузащитнику «Ростова» Глебову — правда?

— В это трансферное окно его покупка не состоялась, так как «Ростов» продал Норманна. У них остался один Глебов на позиции.

Читайте также
 Известный русский хоккеист обманывал двух женщин одновременно. Наигравшись, бросил их и женился на дочке миллионера
Россиянка Морозова по кличке Cамый быстрый рот вошла в историю киберспорта
Курьезы и шедевры: лучшие моменты старта еврокубков
Россия сохранила 10-е место в таблице коэффициентов УЕФА
Бубнов назвал чудом ничью «Локомотива» в матче с «Марселем»
Защитник сборной Украины сломал череп в матче Лиги конференций
Помощник Путина оценил проект реформирования РПЛ
Где посмотреть бой Емельяненко — Тарасов
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь