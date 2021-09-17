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11:04 (мск), источник: РБК

Помощник Путина оценил рекомендации голландцев по реформе футбола России

Вопрос по стадионам, которые построили к чемпионату мира-2018 в России, необходимо решать в контексте решения по реформе национальных первенств. Об этом «РБК Спорт» заявил помощник президента, секретарь Госсовета и член попечительского совета Российского футбольного союза (РФС) Игорь Левитин.

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Источник: РИА "Новости"

«Проект Hypercup я считаю интересным, но нужно посмотреть, как это отразится для тех стадионов, которые мы построили. Необходимо, чтобы они использовались в полном объеме, и очень важен региональный аспект, как быть с субъектами Российской Федерации. На первый взгляд, для регионов — это выгодно, но как будет на самом деле… Дюков обещал, что вынесет этот вопрос на следующий Исполком РФС», — сказал Левитин.

Дата Исполкома пока не определена.
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Летом Hypercube и РФС разработали несколько вариантов реформирования национального чемпионата. Основным считается система, при которой количество матчей увеличится с 30 до 34, а также изменится система проведения турнира, но число команд останется неизменным. Авторы предложения ожидают повышения зрительского интереса за счет увеличения количества важных матчей. Помимо этого, станет больше матчей между сильными соперниками.

В конце августа на общем собрании клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) решение по реформам было отложено до следующего собрания, которое состоится через месяц.

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