Помощник Путина оценил рекомендации голландцев по реформе футбола России

«Проект Hypercup я считаю интересным, но нужно посмотреть, как это отразится для тех стадионов, которые мы построили. Необходимо, чтобы они использовались в полном объеме, и очень важен региональный аспект, как быть с субъектами Российской Федерации. На первый взгляд, для регионов — это выгодно, но как будет на самом деле… Дюков обещал, что вынесет этот вопрос на следующий Исполком РФС», — сказал Левитин.