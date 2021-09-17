Помощник Путина оценил рекомендации голландцев по реформе футбола России

«Проект Hypercup я считаю интересным, но нужно посмотреть, как это отразится для тех стадионов, которые мы построили. Необходимо, чтобы они использовались в полном объеме, и очень важен региональный аспект, как быть с субъектами Российской Федерации. На первый взгляд, для регионов — это выгодно, но как будет на самом деле… Дюков обещал, что вынесет этот вопрос на следующий Исполком РФС», — сказал Левитин.
Дата Исполкома пока не определена.
Летом Hypercube и РФС разработали несколько вариантов реформирования национального чемпионата. Основным считается система, при которой количество матчей увеличится с 30 до 34, а также изменится система проведения турнира, но число команд останется неизменным. Авторы предложения ожидают повышения зрительского интереса за счет увеличения количества важных матчей. Помимо этого, станет больше матчей между сильными соперниками.
В конце августа на общем собрании клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) решение по реформам было отложено до следующего собрания, которое состоится через месяц.