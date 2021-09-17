Текущие события
Футбол. Зарубежный
21:30
Герта
Гройтер Фюрт
Футбол. Зарубежный
21:45
Сассуоло
Торино
Футбол. Зарубежный
22:00
Страсбур
Метц
Футбол. Зарубежный
22:00
Ньюкасл Юнайтед
Лидс
Футбол. Зарубежный
22:00
Сельта
Кадис
Футбол. Премьер-лига
18.09
Уфа
Химки
Все события
Фоторепортажи
11«Реал» на 90-й минуте вырвал победу у «Интера»
15Очаровавшие мир: самые красивые спортсменки времен СССР
16:45 (мск), источник: Чемпионат.com

Кабелла — о переходе в «Краснодар»: возможно, моё решение было ошибочным

Полузащитник «Краснодара» Реми Кабелла признался, что его переезд в Россию, вероятно, можно считать ошибочным решением.

КраснодарПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: РИА "Новости"
Читайте также
От Карелии до Удмуртии: как регионы помогают людям заниматься спортом

«Мне предложили всё, к чему я стремился: высокую зарплату, тренера, игру в Европе, развитую инфраструктуру. Гислен Принтан сказал мне: “Ты сумасшедший”. Я ответил ему: “Знаете, они так много предлагают “Сент-Этьену” за меня, что, я думаю, это может быть хорошо для клуба. Я не могу отказаться от такого предложения”.

Мне было 29 или 30 лет, это был очень хороший трёхлетний контракт для меня. Как руководитель “Сент-Этьена” я бы никогда не согласился на этот трансфер. Мне говорили, что если я уеду, то это может побудить к уходу ещё нескольких игроков. Мы боролись за высокие места в чемпионате Франции, а болельщики любили меня. Поэтому на месте руководства, даже если бы за меня предложили € 13 млн, я бы всё равно не отпустил себя.

Все хотели, чтобы я остался — семья, руководство и тренерский штаб. Я сам принял такое решение. И, возможно, оно оказалось ошибочным. Но мы уже не сможем этого узнать», — сказал Кабелла в интервью Sainté Inside, его слова приводит Peuple-vert.fr.

Читайте также
 Что будет с организмом если есть только огурцы?
Российских олимпийцев снова поймали на допинге!
Голод – главная надежда на еврокубковые очки. «Локо» это показал
«Спартак» прокомментировал информацию о переговорах с Черчесовым
ЦСКА и «Челси» победят в дерби: Топ ставок выходных
Футболист «Баварии» перенес операцию на сердце
Единая лига ВТБ назвала бюджеты ЦСКА, «Зенита» и других клубов
Игроки «Шерифа» получат миллион евро за победу над «Шахтером»
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь