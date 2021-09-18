Тремя матчами в субботу стартует восьмой тур чемпионата России по футболу

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Восьмой тур Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ) начнется в субботу тремя матчами. В этот день пройдут встречи «Уфа» — «Химки», «Крылья Советов» — «Ростов» и «Ахмат» — «Краснодар».

Программу тура откроет матч между «Уфой» и подмосковными «Химками», встреча пройдет в Уфе и начнется в 14:00 мск. Игру смогут посетить не более 1 тыс. болельщиков. «Химки» после семи туров занимают 13-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав шесть очков. Уфимский клуб с пятью очками располагается на 14-й позиции.

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В прошлом сезоне «Химки» дважды победили «Уфу» в РПЛ со счетом 2:1. До этого «Уфа» дважды побеждала в матчах Олимп — Футбольной национальной лиги (ФНЛ) в сезоне-2012/13. Как сообщили ТАСС в пресс-службе «Химок», полузащитник Резиуан Мирзов прилетел с командой в Уфу, а на этой неделе тренировался в общей группе. Мирзов перешел в «Химки» из московского «Спартака» на правах аренды 7 сентября, он пропустил встречу против красно-белых в прошлом туре из-за воспаления приводящей мышцы бедра.

Футбол Премьер-лига 2021/2022 Тур 8, 18.09.2021, 16:30 Крылья Советов - Ростов -

В другом матче дня «Крылья Советов» на своем поле примут «Ростов», встреча начнется в 16:30 мск. Самарцы с семью очками занимают 11-е место в турнирной таблице РПЛ, ростовский клуб имеет в активе шесть очков и идет 12-м. Главный тренер «Ростова» Юрий Семин в пятницу сообщил ТАСС, что футболисты Павел Мамаев и Игорь Калинин восстановились от травм и тренируются в общей группе, при этом Хорен Байрамян пока не начал тренироваться. Последний матч между командами в РПЛ прошел 4 июля 2020 года и завершился нулевой ничьей.

Также в субботу «Краснодар» на выезде сыграет с грозненским «Ахматом», игра начнется в 19:00 мск. Краснодарский клуб занимает седьмое место, набрав десять очков. «Ахмат» с девятью очками располагается на десятой позиции. В прошлом сезоне «Ахмат» дважды победил «Краснодар» в чемпионате, на своем поле команда выиграла со счетом 2:0, игра на выезде завершилась со счетом 5:0 в пользу грозненцев.