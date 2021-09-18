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13:12 (мск), источник: Чемпионат.com

«Уфа» — «Химки»: Глушаков и Мирзов выйдут на поле в стартовом составе

Сегодня, 11 сентября, состоится матч «Уфа» — «Химки».

Уфа
ХимкиПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Встреча 8-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 пройдёт стадионе Центральный стадион города Уфы. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск.

Футбол

Премьер-лига 2021/2022
Тур 8, 18.09.2021, 14:00

Уфа0Химки1

Команды определились с составами:

«Уфа»: Беленов, Сухов, Никитин, Плиев, Йокич, Иванов, Кротов, Камилов, Мрзляк, Касинтура, Агаларов.

Запасные: Кузнецов, Ботака-Иобома, Алиев, Голубев, Фищенко, Саплинов, Милетич.

«Химки»: Лантратов, Идову, Данилкин, Филин, Стоинович, Глушаков, Кухарчук, Мирзов, Трошечкин, Боженов, Соколов.

Запасные: Генералов, Сычев, Набиуллин, Карпов, Давидян, Сабович, Долгов, Массуренко, Садыгов.

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном из Сочи. Помогать ему будут ассистенты Денис Березнов (Москва) и Дмитрий Ермаков (Санкт-Петербург). Резервный рефери — Александр Машлякевич (Москва).

«Уфа» в 7 матчах набрала 5 очков и занимает 14-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Подмосковные «Химки» (6) — на 13-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (17).

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