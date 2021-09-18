«Уфа» — «Химки»: Глушаков и Мирзов выйдут на поле в стартовом составе

Команды определились с составами:



«Уфа»: Беленов, Сухов, Никитин, Плиев, Йокич, Иванов, Кротов, Камилов, Мрзляк, Касинтура, Агаларов.



Запасные: Кузнецов, Ботака-Иобома, Алиев, Голубев, Фищенко, Саплинов, Милетич.



«Химки»: Лантратов, Идову, Данилкин, Филин, Стоинович, Глушаков, Кухарчук, Мирзов, Трошечкин, Боженов, Соколов.



Запасные: Генералов, Сычев, Набиуллин, Карпов, Давидян, Сабович, Долгов, Массуренко, Садыгов.



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном из Сочи. Помогать ему будут ассистенты Денис Березнов (Москва) и Дмитрий Ермаков (Санкт-Петербург). Резервный рефери — Александр Машлякевич (Москва).



«Уфа» в 7 матчах набрала 5 очков и занимает 14-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Подмосковные «Химки» (6) — на 13-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (17).