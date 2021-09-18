Лучший бомбардир РПЛ помог «Уфе» обыграть «Химки»

Встреча прошла в Уфе и завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев. На 44-й минуте полузащитник Денис Глушаков вывел «Химки» вперед. На 52-й минуте лучший бомбардир РПЛ Гамид Агаларов сравнял счет и оформил дубль на 82-й, таким образом сумев помочь «Уфе» победить. Также в составе команды на 62-й минуте голом отметился хавбек Владислав Камилов. Окончательный счет во встрече поставил Глушаков, реализовавший пенальти в добавленное ко второму тайму время.