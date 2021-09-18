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18:25 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Мостовой назвал условие, при котором Руй Витория покинет «Спартак»

Бывший нападающий «Спартака» Александр Мостовой оценил нынешних позицию главного тренера московской команды Руя Витории в клубе.

Спартак
ЦСКАПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"
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— Грозит ли тренеру Руи Витории отставка?

— На данный момент вряд ли. Только, если «Спартак» проиграет ЦСКА, тогда руководство пойдет на крайние меры, — сказал Мостовой в интервью «Спорт день за днем».

— Каковы шансы, что он останется?

— Если «Спартак» одолеет ЦСКА, то не уйдет вовсе, так как победа над таким противником — это сразу скачок на вершину таблицы.

— Видно ли, что игроки борются за Виторию?

— Да, ведь все говорили, что их все устраивает и все нравится.

После семи туров «Спартак» с десятью баллами занимает девятое место в таблице РПЛ. Дерби ЦСКА — «Спартак» пройдет в понедельник, 20 сентября, на стадионе «ВЭБ Арена».

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