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19:06 (мск), источник: Sport24

Круче Азмуна и Смолова! В РПЛ появился новый топ-нападающий: дагестанец Агаларов рвется в сборную России

Находка «Уфы».

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Источник: Официальный сайт ФК "Уфа"

В текущем сезоне РПЛ полностью сыграно только 7 туров, но мы уже получили несколько свежих открытий из нашего чемпионата. Главное откровение — нападающий «Уфы» Гамид Агаларов. 21-летний форвард, не забивавший до минувшего лета на уровне Премьер-Лиги ни разу, внезапно оказался топ-форвардом.

За 7 матчей Агаларов забил 6 голов, 2 из них в ворота «Динамо», 1 — в ворота «Зенита». На его уровне шел только Федор Смолов, но даже его Агаларов опережал по забитым мячам в пересчете на 90 минут игрового времени. Сегодня футболист дагестанского происхождения оформил лидерство в гонке бомбардиров, опередив топовых Смолова и Азмуна — против «Химок» он сравнял счет и зарядил свою команду на камбэк.

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А потом еще и укрепил преимущество «Уфы» в матче, сделав 3:1. Уже 8 голов за 8 матчей!

Но клубная история — это еще не все. Агаларов решает и в молодежной сборной России. В матче отбора к ЧМ-2022 он оформил дубль с командой Мальты, а в предыдущем туре Гамид забил Испании.

Учитывая, насколько Валерий Карпин доверяет молодым игрокам (18-летний Захарян, например, сыграл в двух встречах сентябрьского сбора), у нападающего «Уфы» есть все шансы в ближайшее время переехать из молодежной команды России в главную.

Осталось только не растерять форму.

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Если вы ничего не знаете об Агаларове — ничего удивительного. До текущего сезона он не особо проявлял себя на уровне РПЛ: за 18 предоставленных матчей не сумел отличиться ни разу.

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Гамид родился в 2000 году в Махачкале и является воспитанником «Анжи». Его отец Руслан Агаларов — легенда «Анжи» и второй футболист клуба по числу сыгранных матчей.

После смены курса и распродажи звезд дагестанский клуб скатился до ПФЛ, но там получили шанс местные молодые футболисты, в числе которых оказался и Агаларов. В составе «Анжи» Гамид мелькнул и в РПЛ в сезоне-2018/19.

Зимой 2020-го Агаларов оказался в «Уфе» — его позвал Вадим Евсеев, который приметил нападающего во время работы в «Анжи». Согласно сайту transfermarkt, «Уфа» заплатила за Гамида 180 тысяч евро. Сейчас сайт оценивает футболиста в 350 тысяч. И наверняка в ближайшее время эта цифра вырастет.

Агаларов очень хорош в завершении моментов. Он умеет здорово отклеиться от опекуна, найти свободную зону в штрафной и подстроиться под передачу. Плюс у него хорошая стартовая скорость, позволяющая уходить от защитников на рывке.

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Главным для Агаларова остается не потерять мотивацию. Если он продолжит в том же духе, уже в этом сезоне его ждет приглашение не только из сборной России, но еще из топ-клуба РПЛ.

Уфа
3:2
Первый тайм: 0:1
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