«Ахмат» — «Краснодар»: стартовые составы команд на матч 8-го тура РПЛ

Встреча 8-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Ахмат-Арена». Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Иваном Сиденковым из Санкт-Петербурга. Помогать ему будут ассистенты Дмитрий Чельцов (Москва) и Владислав Назаров (Невинномысск). Резервный рефери — Сергей Чебан (Москва).