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18:18 (мск), источник: Чемпионат.com

«Ахмат» — «Краснодар»: стартовые составы команд на матч 8-го тура РПЛ

Стали известны стартовые составы «Ахмата» и «Краснодара» на матч 8-го тура РПЛ.

Краснодар
АхматПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"
Футбол

Премьер-лига 2021/2022
Тур 8, 18.09.2021, 19:00

Ахмат0Краснодар0

«Ахмат»: Гудиев, Семёнов, Лысцов, Быстров, Нижич, Тодорович, Тимофеев, Коновалов, Уткин, Архипов, Конате.

«Краснодар»: Сафонов, Рамирес, Спайич, Корнюшин, Кайо, Газинский, Классон, Сперцян, Кабелла, Кривцов, Ильин.

Встреча 8-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Ахмат-Арена». Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Иваном Сиденковым из Санкт-Петербурга. Помогать ему будут ассистенты Дмитрий Чельцов (Москва) и Владислав Назаров (Невинномысск). Резервный рефери — Сергей Чебан (Москва).

«Ахмат» в 7 матчах набрал 9 очков и занимает 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Краснодар» (10) — на 7-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (17).

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