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22:05 (мск), источник: Матч ТВ

«Федун оценивал команду в астрономическую сумму». Стало известно, почему Петр Авен отказался от покупки «Спартака»

Несколько лет назад бизнесмен Петр Авен рассматривал возможность приобретения «Спартака», но разошелся в оценке клуба с Леонидом Федуном и окончательно отказался от сделки после исследования аудиторско-консалтинговой компании Pricewaterhouse.

СпартакПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"
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— Федун хотел продать «Спартак» вместе со стадионом — сразу после строительства. Авен хотел покупать (один или с кем-то), но у стадиона была балансовая стоимость, а с клубом всё не так однозначно. Федун просил — условно — десять рублей за стадион и десять за клуб. Авен отвечал: десять за стадион — ок. Но за клуб — рубль.

Была такая пропасть, что изначально стало понятно: они никогда не сойдутся. Федун оценивал команду в астрономическую сумму, и Авен нанял Pricewaterhouse, что убедиться в неадекватности оценки. Мы показали, что она неадекватная, и на этом все закончилось, — сообщил «Матч ТВ» источник, сотрудничавший с Pricewaterhouse и занимавшийся оценкой «Спартака».

«Спартак» идет на 9-м месте в Тинькофф РПЛ. После 7 игр на его счету 10 очков. Авен — председатель совета директоров группы «Альфа-Банк».

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