«Федун оценивал команду в астрономическую сумму». Стало известно, почему Петр Авен отказался от покупки «Спартака»

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— Федун хотел продать «Спартак» вместе со стадионом — сразу после строительства. Авен хотел покупать (один или с кем-то), но у стадиона была балансовая стоимость, а с клубом всё не так однозначно. Федун просил — условно — десять рублей за стадион и десять за клуб. Авен отвечал: десять за стадион — ок. Но за клуб — рубль.

Была такая пропасть, что изначально стало понятно: они никогда не сойдутся. Федун оценивал команду в астрономическую сумму, и Авен нанял Pricewaterhouse, что убедиться в неадекватности оценки. Мы показали, что она неадекватная, и на этом все закончилось, — сообщил «Матч ТВ» источник, сотрудничавший с Pricewaterhouse и занимавшийся оценкой «Спартака».