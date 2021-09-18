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14«Зенит» с минимальным счетом уступил «Челси»
18:46 (мск), источник: Чемпионат.com

«Крылья Советов» одержали волевую победу над «Ростовом», забив четыре гола

Сегодня, 18 сентября, «Крылья Советов» обыграли «Ростов».

Крылья Советов
РостовПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: Официальный сайт ФК "Крылья Советов"

Встреча 8-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 проходила на стадионе «Самара Арена» и завершилась со счётом 4:2.

На 23-й минуте первый гол забил Николай Комличенко. Понтус Альмквист совершил рывок по правому краю, проскочил в лицевую и скинул мяч к линии вратарской на Комличенко, который в касание пробил точно под перекладину.

На 41-й минуте Павел Мамаев забил второй гол ростовчан, однако его отменили из-за игры рукой после вмешательства VAR.

На 44-й минуте самарцы сравняли счёт — Роман Ежов на дриблинге ушёл в лицевую и прострелил вдоль вратарской, а Баштуш неудачно сыграл на перехвате, срезав мяч в свои ворота.

В начале второго тайма «Крылья Советов» вышли вперёд. Антон Зиньковский с зоны подбора сделал подачу к воротам, Данил Глебов головой вынес мяч к радиусу штрафной, но прямо на Силвие Бегича, который после обработки аккуратно пробил в угол створа.

Затем третий гол «Крыльев» забил Максим Глушенков.

На 69-й минуте Глебов отыграл один мяч.

В добавленное время Владислав Сарвели увеличил преимущество самарцев, голевую передачу отдал Сергей Пиняев.

Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Игорем Паниным из Дмитрова. Помогали ему ассистенты Игорь Демешко (Химки) и Рустам Мухтаров (Петрозаводск). Резервный рефери — Кирилл Силантьев (Самара).

«Крылья Советов» набрали 10 очков в восьми матчах и занимают 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Ростов» (6) — на 13-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (17).

Крылья Советов
4:2
Первый тайм: 1:1
Ростов
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