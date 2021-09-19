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00:25 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Крылья» — восторг! У 16-летнего Пиняева — первый голевой пас в РПЛ

В событийной игре в Самаре победили хозяева.

Крылья Советов
РостовПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: Официальный сайт ФК "Крылья Советов"

Юрий Семин работает в «Ростове» уже полтора месяца, но пока результаты далеки от идеальных. При новом тренере желто-синие набрали первые очки в чемпионате и победили, но, пожалуй, от первых недель Семина в клубе ждали более мощного импульса. 13-е место — совсем не то, к чему привыкли болельщики.

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У «Ростова» в первых матчах при новом тренере был не самый сложный календарь — с «Динамо» и «Зенитом» желто-синие встретились еще при Валерии Карпине, а игры с «Локомотивом», «Сочи», «Спартаком» и «Рубином» еще предстоят. Несмотря на это, «Ростов» одержал лишь одну победу — над «Нижним Новгородом», да и то благодаря позднему автоголу. Да, Юрий Палыч дает дорогу молодым — при нем часто играют Лангович, Поярков, Фольмер, Сухомлинов, — но результат не впечатляет.

«Крылья Советов» тоже стартовали плохо — с трех поражений. Возможно, в Самаре к тому моменту уже начали сомневаться по поводу необходимости атакующего и даже авантюрного футбола. Но Игорь Осинькин от своего не отступил: «Крылья» продолжают радовать игрой даже нейтрального болельщика, а заодно и удивлять — не каждая команда из нижней половины таблицы осмеливается играть открыто в большинстве матчей РПЛ.

Вот и в матче с «Ростовом» «Крылья» подчеркнули свои намерения. Причем желто-синие явно ожидали такого и позволяли хозяевам находиться с мячом, создавать моменты. И забить «Крылья» могли уже в первые 20 минут: Горшков упустил два голевых момента, Зиньковский — один.

Считается, что более классную команду отличает лучшая реализация. Если так, то можно притянуть к этому стереотипу первый тайм самарской игры: «Крылья» смотрелись лучше, больше создавали, но забил «Ростов». Причем самарцы ошиблись сами: Солдатенков упустил Алмквиста, который ассистировал Комличенко.

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Следом «Ростов» забил и второй мяч, но после подсказки ВАР гол справедливо отменили — Мамаев сыграл рукой.

Возможно, гости расслабились после двух голов, пусть второй и не был засчитан. Еще до перерыва «Крылья» сравняли счет — Баштуш отправил мяч в свои ворота, — а в начале второго тайма самарцы значительно прибавили.

«Ростов» просто не успевал накрывать соперников — ни в позиционной игре, ни при стандартах. Натиск привел к двум подряд голам хозяев — Бегич и Глушенков забили по мячу.

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При этом «Крылья» не останавливались даже при счете 3:1, а Осинькин в очередной раз удивлял атакующими заменами. В середине второго тайма Глебов отыграл один мяч, однако самарцы и при скользком счете не уходили в оборону.

Осинькин только освежал состав и был вознагражден за смелость. В добавленное время Сарвели сделал четвертый гол «Крыльев» в матче — столько же команда забила в четырех предыдущих турах. К слову, результативную передачу отдал вышедший на замену Пиняев — у 16-летнего вингера первый ассист в матче РПЛ.

«Крылья» выдали ярчайший матч. Поразительно, что привычные лидеры атаки команды Сергеев и Зиньковский в этой встрече вообще не отметились результативными действиями, но «Крылья» все равно забили четырежды. Это значит, что опасность в команде может исходить от кого угодно. И нет никаких сомнений в том, что самарцы еще преподнесут не один сюрприз в этом сезоне.

А «Ростов» упустил возможность выбраться из зоны стыковых матчей. У Семина пока не получается вернуть южан в верхнюю половину таблицы.

Автор: Гоша Чернов

Крылья Советов
4:2
Первый тайм: 1:1
Ростов
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