Текущие события
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Сент-Этьен
Бордо
01
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Алавес
Осасуна
02
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Салернитана
Аталанта
01
Футбол. Зарубежный
19:30
Кельн
РБ Лейпциг
11
Футбол. Зарубежный
19:30
Астон Вилла
Эвертон
30
Футбол. Зарубежный
19:30
Эльче
Леванте
11
Футбол. Премьер-лига
19:00
Ахмат
Краснодар
02
Футбол. Зарубежный
19:00
Интер
Болонья
61
Футбол. Зарубежный
18:00
Ланс
Лилль
10
Футбол. Зарубежный
17:15
Атлетико
Атлетик
00
Футбол. Зарубежный
17:00
Бернли
Арсенал
01
Футбол. Зарубежный
17:00
Ливерпуль
Кристал Пэлас
30
Футбол. Зарубежный
17:00
Манчестер Сити
Саутгемптон
00
Футбол. Зарубежный
17:00
Норвич
Уотфорд
13
Футбол. Премьер-лига
16:30
Крылья Советов
Ростов
42
Футбол. Зарубежный
16:30
Арминия
Хоффенхайм
00
Футбол. Зарубежный
16:30
Аугсбург
Боруссия М
10
Футбол. Зарубежный
16:30
Бавария
Бохум
70
Футбол. Зарубежный
16:30
Майнц
Фрайбург
00
Футбол. Зарубежный
16:00
Дженоа
Фиорентина
12
Футбол. Зарубежный
15:00
Райо Вальекано
Хетафе
30
Футбол. Зарубежный
14:30
Вулверхэмптон
Брентфорд
02
Футбол. Премьер-лига
14:00
Уфа
Химки
32
Все события
Фоторепортажи
10Первая победа Карпина во главе сборной
14«Зенит» с минимальным счетом уступил «Челси»
21:33 (мск), источник: Чемпионат.com

«Краснодар» обыграл «Ахмат» благодаря голам Кабелла и Ильина

В матче 8-го тура РПЛ «Краснодар» переиграл «Ахмат».

Ахмат
КраснодарПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: Официальный твиттер ФК "Ахмат"

Встреча проходила на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном и завершилась со счётом 2:0.

На 41-й минуте счёт открыл полузащитник краснодарской команды Реми Кабелла. Виктор Классон на левом фланге успешно сыграл в отборе и выполнил передачу на Эдуарда Сперцяна, который технично ушёл от двух соперников и в штрафной прострелил на Кабелла, а тот в касание пробил в дальний угол — мяч с рикошетом от штанги влетел в сетку.

Спустя три минуты Владимир Ильин забил второй гол. Сперцян дальним навесом нашёл Кабелла на правом фланге. Реми обработал мяч, сместился к воротам вдоль лицевой линии и покатил под удар Ильину, который опередил Виталия Лысцова и послал мяч в сетку.

На 65-й минуте «Ахмат» остался в меньшинстве — арбитр показал Зорану Нижичу вторую жёлтую карточку. Главный тренер «Краснодара» Виктор Гончаренко слишком бурно выражал эмоции и тоже был удалён.

«Краснодар» в восьми матчах набрал 13 очков и занимает пятое место в таблице РПЛ. «Ахмат» (9) находится на 11-м месте.

Ахмат
0:2
Первый тайм: 0:2
Краснодар
 Что будет с организмом если есть только огурцы?
Российских олимпийцев снова поймали на допинге!
«Крылья Советов» одержали волевую победу над «Ростовом»
Новый топ-нападающий дагестанец Агаларов рвется в сборную России
ЦСКА и «Челси» победят в дерби: Топ ставок выходных
«Манчестер Сити» потерял очки в матче с «Саутгемптоном»
Мостовой назвал условие, при котором Витория покинет «Спартак»
Кокорин провел первый матч в сезоне и едва не был удален с поля
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь