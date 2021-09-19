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09:53 (мск), источник: Sport24

Пора возвращать в «Спартак»? Глушаков выносит РПЛ в 34: забивает на уровне топ-форвардов лиги и тащит «Химки»

У Дениса 6 голов в 6 последних матчах.

Химки
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Источник: РИА "Новости"
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Денис Глушаков покинул «Спартак» в июне 2019 года. «Дорогие болельщики, приходит время сказать до свидания! Моя мечта — опять вернуться в “Спартак”. В качестве тренера, менеджера, может быть, и игроком еще вернусь. Я вас очень сильно люблю», — сказал Денис, прощаясь с командой.

Напомним, что полузащитник уходил из «Спартака» на фоне череды громких скандалов: 17 сентября 2018-го Денис поставил лайк под стихотворением актера Дмитрия Назарова с критикой Массимо Карреры, а следующей весной в сети появилась аудиозапись «Глушаков сливает Карреру». Так болельщики красно-белых узнали, что их капитан активно способствовал отставке итальянца.

Когда Карреру уволили, за него заступились болельщики — они не ожидали, что тренер, принесший «Спартаку» первое за 16 лет чемпионство, столь бесславно и стремительно покинет Москву. Подавляющее большинство ультрас поддержало Карреру, а Глушаков, напротив, столкнулся с потоками хейта в свой адрес — особенного после того, как публика узнала, что он действительно сливал Массимо.

Болельщики рисовали по всей стране граффити с надписями «Глушак — Иуда» и «“Спартак” без Глушакова».

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И завешивали Москву антиглушаковскими баннерами.

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После такой массированной атаки у Федуна не осталось выбора: летом 2019-го с Денисом расторгли контракт, и он на правах свободного агента перешел в «Ахмат», а через год переехал в Химки. Казалось, мы больше никогда не услышим фамилию Глушакова в связке со «Спартаком» — но в нынешнем чемпионате России полузащитник выступает настолько здорово, что болельщики, возможно, захотят его вернуть.

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Судите сами: в восьми турах РПЛ-2021/22 34-летний Глушаков забил уже шесть голов — это 75% от всех голов «Химок». В таблице бомбардиров Денис уступает лишь нападающему «Уфы» Гамиду Агаларову (он забил восемь мячей).

Вчера Глушаков оформил дубль в матче против «Уфы» (2:3) — к данному моменту он забивает уже в четырех турах РПЛ подряд!

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В предыдущем туре Денис забил «Спартаку» — прошил Максименко мощным ударом со штрафного.

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А перед паузой на матчи сборных голы Глушакова помогли «Химкам» дважды сыграть вничью — по 1:1 против «Нижнего Новгорода» и «Рубина».

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«Я еще не старый. Люди в 35−36 лет выигрывали чемпионство — тот же Семак, Денисов, а мне 34. Но моя главная мотивация — сборная. Я хочу вернуться в сборную», — говорил Денис в марте этого года, и тогда его слова казались дежурной речью действующего футболиста. Но сейчас Глушаков показывает такие результаты, что Карпин и впрямь может задуматься о его возвращении в главную команду страны.

Кто знает — может быть, о камбэке Глушакова задумается и Леонид Федун.

Уфа
3:2
Первый тайм: 0:1
Химки
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