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11:13 (мск), источник: Спорт-Экспресс

ЦСКА поздравил Марио Фернандеса с 31-летием

ЦСКА поздравил защитника команды Марио Фернандеса с днем рождения.

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Источник: РИА "Новости"

«Нашему Супер Марио — 31! С днём рождения!» — говорится в публикации в официальном Twitter красно-синих.

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Фернандес выступает за ЦСКА с лета 2012 года. В июле 2016 года футболист принял российское гражданство. 13 сентября 2021 года игрок объявил о завершении карьеры в сборной России. В нынешнем сезоне защитник провел 6 матчей за ЦСКА, сейчас он восстанавливается от травмы колена, полученной в матче отборочного турнира ЧМ-2022 Россия — Хорватия (0:0).

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