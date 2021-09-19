ЦСКА поздравил Марио Фернандеса с 31-летием

Фернандес выступает за ЦСКА с лета 2012 года. В июле 2016 года футболист принял российское гражданство. 13 сентября 2021 года игрок объявил о завершении карьеры в сборной России. В нынешнем сезоне защитник провел 6 матчей за ЦСКА, сейчас он восстанавливается от травмы колена, полученной в матче отборочного турнира ЧМ-2022 Россия — Хорватия (0:0).