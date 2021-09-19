Ловчев заявил, что ЦСКА и «Спартак» находятся «в разрухе» перед дерби

«И ЦСКА, и “Спартак” сейчас в разрухе. “Спартак” разрушен всем, что творится в клубе в последние годы. А ЦСКА разрушила трансферная политика последних лет», — приводит слова Ловчева «Советский спорт».

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Экс-спортсмен считает, что футболисты «Спартака» более квалифицированы, чем игроки ЦСКА, но с учетом нынешнего состояния команд, очень вероятна ничья.

«Однако дерби — особый матч. И даже иностранцы, не понимающие по-русски, это осознают. Я смотрю на того же Мозеса в игре с “Химками”, и вижу, что ему просто не интересно играть. Но на дерби будет сверхнастрой, футболисты выйдут на поле сверхмотивированными», — добавил Ловчев.

Встреча между ЦСКА и «Спартаком» пройдет 20 сентября на домашней арене армейского клуба.

После семи туров Российской премьер-лиги (РПЛ) ЦСКА, набравший десять очков, занимает восьмое место в турнирной таблице первенства. Армейцы опережают красно-белых по дополнительным показателям.