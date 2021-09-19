СМИ: «Локомотив» договорился об аренде «Лужников» на 49 лет
Футбольный клуб «Локомотив» договорился об аренде стадиона «Лужники» на 49 лет.
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Футбольный клуб «Локомотив» договорился об аренде стадиона «Лужники» на 49 лет.
Футбольный клуб «Локомотив» договорился об аренде стадиона «Лужники» на 49 лет. Об этом сообщает tele-sport.ru ссылаясь на источник близкий к клубу.
По данным источника, руководство «железнодорожников» уже договорилось об аренде стадиона и в скором времени официально объявят о своем решении.
Ранее сообщалось, что железнодорожники могут сменить домашний стадион из-за того, что «РЖД Арене» требуется серьезная реконструкция. Однако председатель совета директоров клуба Александр Плутник опроверг эту информацию.
«Локомотив» в восьмом туре Российской премьер-лиги (РПЛ) 20 сентября сыграет на выезде с «Уралом» (начало в 16:30 мск).