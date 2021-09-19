СМИ: «Локомотив» договорился об аренде «Лужников» на 49 лет

Футбольный клуб «Локомотив» договорился об аренде стадиона «Лужники» на 49 лет. Об этом сообщает tele-sport.ru ссылаясь на источник близкий к клубу.

По данным источника, руководство «железнодорожников» уже договорилось об аренде стадиона и в скором времени официально объявят о своем решении.

Ранее сообщалось, что железнодорожники могут сменить домашний стадион из-за того, что «РЖД Арене» требуется серьезная реконструкция. Однако председатель совета директоров клуба Александр Плутник опроверг эту информацию.