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19:06 (мск), источник: ТАСС

«Арсенал» одержал первую победу в чемпионате России после возвращения Божовича

Тульский клуб победил в гостях со счетом 3:2 «Нижний Новгород».

Арсенал Т
Нижний НовгородПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 сентября. /ТАСС/. Тульский футбольный клуб «Арсенал» со счетом 3:2 обыграл «Нижний Новгород» в матче восьмого тура Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на стадионе «Нижний Новгород».

У хозяев поля отличились Николай Калинский (9-я минута) и Алексей Козлов (86). В составе победителей голами отметились Горан Чаушич (17, 90+4) и Евгений Марков (45+1).

3 сентября «Арсенал» возглавил черногорец Миодраг Божович, который сменил на посту главного тренера команды Дмитрия Парфенова. В первом матче под его руководством «Арсенал» сыграл вничью с ЦСКА на своем поле со счетом 2:2. Ранее Божович работал в тульской команде в сезоне-2017/18, под его руководством команда заняла седьмое место в турнирной таблице чемпионата страны.

«Арсенал» не мог одержать победу в РПЛ с 7 августа, когда дома обыграл самарские «Крылья Советов» (2:1). Безвыигрышная серия команда в чемпионате составляла четыре матча.

«Нижний Новгород» занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 11 очков. «Арсенал» располагается на 13-й позиции с 8 очками в активе. В следующем туре «Нижний Новгород» примет ЦСКА 27 сентября, «Арсенал» в этот же день на выезде сыграет с екатеринбургским «Уралом».

Нижний Новгород
2:3
Первый тайм: 1:2
Арсенал Т
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