«Арсенал» одержал первую победу в чемпионате России после возвращения Божовича

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 сентября. /ТАСС/. Тульский футбольный клуб «Арсенал» со счетом 3:2 обыграл «Нижний Новгород» в матче восьмого тура Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на стадионе «Нижний Новгород».

У хозяев поля отличились Николай Калинский (9-я минута) и Алексей Козлов (86). В составе победителей голами отметились Горан Чаушич (17, 90+4) и Евгений Марков (45+1).

3 сентября «Арсенал» возглавил черногорец Миодраг Божович, который сменил на посту главного тренера команды Дмитрия Парфенова. В первом матче под его руководством «Арсенал» сыграл вничью с ЦСКА на своем поле со счетом 2:2. Ранее Божович работал в тульской команде в сезоне-2017/18, под его руководством команда заняла седьмое место в турнирной таблице чемпионата страны.

«Арсенал» не мог одержать победу в РПЛ с 7 августа, когда дома обыграл самарские «Крылья Советов» (2:1). Безвыигрышная серия команда в чемпионате составляла четыре матча.