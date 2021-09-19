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22:14 (мск), источник: Чемпионат.com

Захарян решает! Наш главный талант не пустил «Сочи» на первое место

А «Динамо» сыграло на ноль без Шунина.

Сочи
ДинамоПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

«Сочи» в случае победы над «Динамо» поднялся бы на чистое первое место, обойдя как минимум на день «Зенит». Но смены лидера сегодня не произошло. На «Фиште» разницу сделал главный талант российского футбола — Захарян.

«Динамо» после двух матчей без побед и сенсационного домашнего поражения от «Нижнего Новгорода» отстало от лидеров. Сандро Шварц признался, что за эти результаты игрокам от него досталось.

«После встречи с “Нижним Новгородом” мы жёстко поговорили и всё тщательно проанализировали. В матче с “Сочи” педаль газа нельзя отпускать на протяжении всех 90 минут», — сказал главный тренер бело-голубых.

Кадровые решения немца не заставили себя ждать: в Сочи остался в запасе Тюкавин. Кроме того, в заявку «Динамо» не попали Лаксальт и Шунин, но Шварц объяснил их отсутствие травмами. Действительно, перед матчем Шунин опубликовал своё фото в «Инстаграме», на котором было видно, что у голкипера разбит подборок.

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«Динамо» начало с хорошего прессинга, который принёс свои плоды в виде быстрого гола. Шиманьски обокрал Нобоа, не почувствовавшего во время приёма мяча, что у него за спиной соперник, а потом эпизод решил Захарян. Арсен всё сделал идеально: легко убрал с пути Родригао, вышел на удобную для атаки ворот позицию и точно пробил. Любопытно, что это был первый удар в створ в матче. Бразильский защитник «Сочи» вообще сыграл очень слабо: он же, по сути, и подставил Нобоа своим плохим пасом.

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При счёте 0:1 команда Владимира Федотова смогла прибавить и посадить динамовцев к штрафной Лещука, заменявшего Шунина. «Сочи» заиграл так, как обычно играет на «Фиште». С 2020 года сочинцы одержали 18 побед в 25 домашних матчах. Чаще на своём поле за этот период побеждал только «Зенит». Благодаря взаимодействию инсайдов, «крайков» и даже подключавшегося вперёд правого центрального защитника Прохина южане находили пространство в полуфлангах и создавали напряжение. Впрочем, от Лещука не потребовалось каких-то сумасшедших сейвов, чтобы отыграть 45 минут на ноль.

На второй тайм неожиданно не вышел Захарян. Если верить предварительной информации, 18-летний полузащитник получил небольшое повреждение. Да и не имел вроде бы Шварц иных причин менять Арсена. Кстати, у Захаряна теперь два гола и три голевые передачи в восьми матчах нового сезона.

После перерыва «Динамо» просто играло за результат, но при этом забило. К разочарованию Шварца, из офсайда. Тем не менее за эпизод с отменённым VAR голом нужно похвалить Игбуна. Редко появляющийся на поле нигериец должен был по замыслу Шварца освежить атаку, а вместо этого создал момент за счёт работы в обороне. Своим перехватом Слай остановил контрвыпад «Сочи», вот только его труд обесценил маленький офсайд.

Сочинцы применяли разные методы для вскрытия обороны «Динамо». Однажды экс-динамовец Жоаозиньо, исполняя штрафной, попал в перекладину. Хозяева нанесли 23 удара, тогда как гости — всего 10 (в створ — 7:5). Но команда Шварца выстояла, в том числе благодаря сейву Лещука в концовке. Теперь и «Динамо» опережает «Сочи» на одно очко.

Анатолий Романов

Сочи
0:1
Первый тайм: 0:1
Динамо
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