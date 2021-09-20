24, 23, 22, 19, 18 — возраст всех авторов голов «Динамо» в этом сезоне. Мечта?
Аплодируем.
Аплодируем.
«Динамо» обыграло «Сочи» (1:0) и поднялось на второе место в таблице РПЛ (как минимум до понедельника — когда сыграют «Рубин» с «Зенитом» и «Локомотив» с «Уралом»).
В очередной раз у московской команды гол сообразили молодые: Себастьян Шиманьски запрессинговал Кристиана Нобоа и отдал передачу на Захаряна — Арсен прошел к штрафной и пробил точно в угол. Этот гол так и остался единственным.
«Динамо» при Сандро Шварце превратилось в настоящую мечту, где все все решает молодежь. Просто вдумайтесь: в этом сезоне все голы «Динамо» забили игроки моложе 25 лет.
|Футболист
|Возраст
|Гол + пас
|Себастьян Шиманьски
|22 года
|3+2
|Даниил Фомин
|24 года
|4+0
|Арсен Захарян
|18 лет
|2+2
|Константин Тюкавин
|19 лет
|2+0
|Денис Макаров
|23 года
|1+0
|Дмитрий Скопинцев
|24 года
|0+2
|Никола Моро
|23 года
|0+1
• Самые возрастные авторы — Фомин и Скопинцев. Оба родились 2 марта 1997 года. Если верить сайту Transfermarkt, состав «Динамо» — третий самый молодой в Премьер-лиге (24,9 лет). Моложе только обновившийся «Ростов» и «Крылья Советов» (24,8 — средний возраст обеих команд).
• По данным все того же Transfermarkt, Захарян и Тюкавин вообще самые дорогие игроки России до 21 года — Арсен стоил 9 млн, Константин — 6,5 млн.
• И Захарян, и Тюкавин уже сыграли за сборную при Карпине. Арсен вообще стал самым молодым полевым в истории национальной команды. Моложе полузащитника «Динамо» на момент дебюта за сборную был только Игорь Акинфеев.
А Тюкавин рассказывал, что для него играть за сборную — настоящая мечта:
«Увидеть себя в списках игроков сборной — непередаваемые эмоции, поэтому я счастлив. О вызове узнал по телевизору. Пришел домой, сел с папой смотреть “Матч ТВ” — там как раз объявляли состав национальной команды.
Удивился и обрадовался. Я ведь ни о чем таком не думал. Еще в молодежной сборной говорил, что основная цель — первая сборная, но не думал, что все так быстро случится».
На ребят очень рассчитывает Карпин, он говорил, что парни из «Динамо» лучше всех готовы к прессингу и тому футболу, в который пытается играть сборная. И в этом большая заслуга клубного тренера.
• Сандро Шварц в интервью Александру Дорскому рассказывал, что ему изначально было известно о талантливой молодежи. Например, про Тюкавина и Захаряна в телефонном разговоре рассказал спортивный директор Желько Бувач еще до подписания контракта.
Сейчас Шварцу важно найти баланс в воспитании игроков — он контролирует даже внимание медиа к главным талантам.
«Отказ от интервью Захаряна и Тюкавина — моя инициатива, — объяснял немец. — Если в их поведении я видел бы какие-то изменения, с ними нужно было бы проводить дополнительные беседы. Этих изменений нет. Поначалу молодых игроков действительно полезно убрать от медиа. Но следующий шаг неизбежен и так же важен — нужно учиться давать интервью, общаться с журналистами.
Тренер должен сопровождать молодых игроков, где-то напоминать, что главное — на поле, а не в медиа. Я всегда говорю, что нужно слушаться маму, папу и главного тренера».
Красивая точка. Лучше мы не сможем.
Максим Полтавец