ЦСКА и «Спартак» сыграют в центральном матче восьмого тура чемпионата России

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Московский ЦСКА в понедельник на своем поле сыграет со столичным «Спартаком» в центральном матче восьмого тура Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ). Также в этот день состоятся матчи «Урал» — «Локомотив» и «Рубин» — «Зенит».

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Матч между ЦСКА и «Спартаком» пройдет на «ВЭБ-Арене» и начнется в 19:30 мск. В среду стало известно, что Роспотребнадзор разрешил увеличить количество зрителей на московском дерби, встречу смогут посетить 30% от общей вместимости домашнего стадиона армейцев, то есть до 9 тыс. болельщиков. Игру обслужит судейская бригада во главе с Сергеем Карасевым. 16 сентября пресс-служба Российского футбольного союза сообщила, что один из ассистентов главного арбитра, Максим Гаврилин, не сможет отработать матч из-за травмы, его заменит Андрей Болотенков, еще одним ассистентом будет Алексей Лунев.

«Спартак» с 10 очками после семи туров занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ, ЦСКА имеет столько же очков, но уступает красно-белым по дополнительным показателям и располагается на девятой позиции. В среду «Спартак» на своем поле проиграл польской «Легии» (0:1) в матче первого тура группового этапа Лиги Европы. Главный тренер «Спартака» Руй Витория на послематчевой пресс-конференции заявил, что победа над ЦСКА поможет забыть футболистам поражение в еврокубковом турнире. «В понедельник нас ждет важный матч, это хорошо, мы готовы к дерби, победа там поможет нам забыть об этом поражении», — сказал Витория, комментарий которого приводит газета «Спорт-Экспресс».

Футбол Премьер-лига 2021/2022 Тур 8, 20.09.2021, 19:30 ЦСКА - Спартак -

В игре не примут участие защитники ЦСКА Бруно Фукс и Хёрдур Магнуссон, которые продолжают восстановление от травм. Как сообщил ТАСС источник, дерби также пропустит защитник армейцев Георгий Щенников, у него травма икроножной мышцы, восстановление займет от одной до полутора недель. Под вопросом участие защитника Марио Фернандеса, который получил повреждение в расположении сборной России и пропустил матч седьмого тура чемпионата страны против тульского «Арсенала» (2:2). В воскресенье пресс-служба клуба опубликовала фотографии, на которых Фернандес принимает участие в предыигровой тренировке.

За «Спартак» не сыграют нападающий Георгий Мелкадзе и защитник Павел Маслов, они продолжают восстановление от травм. Также встречу пропустит Роман Зобнин, который получил повреждение в матче против «Легии». Как сообщила пресс-служба красно-белых, на восстановление полузащитника потребуется около четырех недель. Из-за перебора желтых карточек в дерби не смогут сыграть нападающий «Спартака» Александр Соболев и полузащитник ЦСКА Максим Мухин.

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Прошлый матч между командами в чемпионате завершился победой «Спартака», 25 апреля 2021 года красно-белые дома выиграли со счетом 1:0. Последний раз армейцы проигрывали «Спартаку» на своем поле 30 апреля 2017 года, тогда красно-синие уступили со счетом 1:2. Красно-белые в последний проигрывали ЦСКА 13 сентября 2020 года, армейцы на своем поле выиграли со счетом 3:1.

«Зенит» и «Локомотив» сыграют после еврокубков

Футбол Премьер-лига 2021/2022 Тур 8, 20.09.2021, 16:30 Урал - Локомотив -

В первом матче дня московский «Локомотив» на выезде сыграет с екатеринбургским «Уралом». Встреча пройдет на «Екатеринбург-Арене» и начнется в 16:30 мск, стадион вместимостью 35 тыс. человек смогут посетить не более 1 тыс. болельщиков. Последний раз «Урал» на своем поле побеждал «Локомотив» в чемпионате 13 апреля 2015 года, тогда екатеринбургский клуб выиграл со счетом 2:0. Прошлая встреча команд завершилась победой железнодорожников со счетом 1:0, последний раз «Урал» побеждал «Локомотива» 23 ноября 2018 года, на выезде оказавшись сильнее со счетом 2:1.

«Локомотив» занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, набрав в семи играх 15 очков. «Урал» с двумя очками в активе располагается на последней, 16-й позиции, команда Игоря Шалимова не одержала ни одной победы в этом сезоне. В четверг железнодорожники на своем поле сыграли вничью с французским «Марселем» в матче первого тура группового этапа Лиги Европы. «Уралу» на следующей неделе предстоит провести гостевой матч группового этапа Бетсити — Кубка России против владимирского «Торпедо».

Футбол Премьер-лига 2021/2022 Тур 8, 20.09.2021, 18:30 Рубин - Зенит -

Также в понедельник сыграют казанский «Рубин» и петербургский «Зенит», встреча пройдет на стадионе «Центральный» в Казани и начнется в 18:30 мск. Петербургский клуб с 17 очками занимает первое место в турнирной таблице, казанцы располагаются на пятой позиции, имея в активе 14 очков. Оба матча команд в прошлом сезоне завершились победой «Рубина» с одинаковым счетом — 2:1. Последняя победа «Зенита» над казанской командой датирована 23 ноября 2019 года, когда петербургский клуб оказался сильнее со счетом 2:1.

Во вторник «Зенит» на выезде уступил английскому «Челси» в первом туре группового этапа Лиги чемпионов, в следующем матче турнира клуб 29 сентября примет шведский «Мальмё». «Рубин» не смог пробиться в основной этап Лиги конференций этого сезона, так как в двух матчах третьего квалификационного раунда уступил польскому «Ракуву» (0:0, 0:1 после дополнительно времени). В составе «Зенита» из-за травм могут пропустить матч защитники Вячеслав Караваев и Деян Ловрен, а также полузащитник Магомед Оздоев, футболисты не приняли участие в матче против «Челси». У «Рубина» под вопросом участие в игре защитника Ильи Самошникова, полузащитников Олега Шатова и Александра Зуева.