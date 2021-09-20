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17:47 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Рубин» — «Зенит»: Хвича, Дрейер и Дзюба выйдут с первых минут, Азмун пропускает матч

Стали известны составы «Рубина» и «Зенита» на матч 8-го тура Тинькофф РПЛ.

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Источник: РИА "Новости"
Футбол

Премьер-лига 2021/2022
Тур 8, 20.09.2021, 18:30

Рубин0Зенит2

Игру пропустит форвард клуба из Санкт-Петербурга Сердар Азмун. 26-летний иранец не полетел с командой в Казань, где состоится встреча.

«Рубин»: Дюпин, Зотов, Уремович, Тальби, Самошников, Кварацхелия, Абильдгор, Хван, Хакшабанович, Дрейер, Деспотович.

Запасные: Медведев, Исмагилов, Савицкий, Нижегородов, Костюков, Бакаев, Мусаев, Суриков, Игнатьев, Онугха.

«Зенит»: Крицюк, Чистяков, Ракицкий, Дуглас Сантос, Сутормин, Кузяев, Барриос, Вендел, Клаудиньо, Дзюба, Малком.

Запасные: Кержаков, Бязров, Круговой, Хотулев, Ерохин, Мостовой, Кравцов, Кузнецов.

Матч «Рубин» — «Зенит» состоится сегодня, 20 сентября. Начало встречи — в 18.30 (мск).

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