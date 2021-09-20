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18:55 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Стали известны стартовые составы ЦСКА и «Спартака» на матч РПЛ

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Футболисты московского ЦСКА Алан Дзагоев, Марио Фернандес и Антон Заболотный выйдут в стартовом составе команды в матче восьмого тура чемпионата России со столичным «Спартаком».

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Источник: РИА "Новости"
Футбол

Премьер-лига 2021/2022
Тур 8, 20.09.2021, 19:30

ЦСКА-Спартак-

Встреча состоится в понедельник на стадионе ЦСКА и начнется в 19:30.

Стартовый состав ЦСКА: Игорь Акинфеев (голкипер), Фернандес, Яка Бийол, Игорь Дивеев, Кирилл Набабкин, Бактиер Зайнутдинов, Иван Обляков, Чидера Эджуке, Дзагоев, Федор Чалов, Заболотный.

Стартовый состав «Спартака»: Александр Максименко (голкипер), Георгий Джикия, Самуэль Жиго, Кофрие, Айртон, Литвинов, Наиль Умяров, Виктор Мозес, Куинси Промес, Эсекель Понсе, Джордан Ларссон.

Футболисты «Спартака» Йоррит Хендрикс, Роман Зобнин и Георгий Мелкадзе пропустят матч с ЦСКА из-за травм, форвард Александр Соболев — из-за дисквалификации.

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