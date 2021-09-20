Стали известны стартовые составы ЦСКА и «Спартака» на матч РПЛ

Встреча состоится в понедельник на стадионе ЦСКА и начнется в 19:30.
Стартовый состав ЦСКА: Игорь Акинфеев (голкипер), Фернандес, Яка Бийол, Игорь Дивеев, Кирилл Набабкин, Бактиер Зайнутдинов, Иван Обляков, Чидера Эджуке, Дзагоев, Федор Чалов, Заболотный.
Стартовый состав «Спартака»: Александр Максименко (голкипер), Георгий Джикия, Самуэль Жиго, Кофрие, Айртон, Литвинов, Наиль Умяров, Виктор Мозес, Куинси Промес, Эсекель Понсе, Джордан Ларссон.
Футболисты «Спартака» Йоррит Хендрикс, Роман Зобнин и Георгий Мелкадзе пропустят матч с ЦСКА из-за травм, форвард Александр Соболев — из-за дисквалификации.