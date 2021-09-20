Стали известны стартовые составы ЦСКА и «Спартака» на матч РПЛ

Стали известны стартовые составы ЦСКА и «Спартака» на матч РПЛ

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Футболисты московского ЦСКА Алан Дзагоев, Марио Фернандес и Антон Заболотный выйдут в стартовом составе команды в матче восьмого тура чемпионата России со столичным «Спартаком».