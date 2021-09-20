«Локомотив» сыграл вничью с «Уралом»

Матч 8-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 проходил на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге и завершился со счётом 0:0. Обслуживала игру бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим из Люберец.

На протяжении всего матча «Локомотив» играл первым номером и имел преимущество, но материализовать его в забитые мячи не сумел. Оборона «Урала» выстояла под натиском железнодорожников. Финальный свисток арбитра зафиксировал нулевую ничью.