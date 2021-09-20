Текущие события
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
ЦСКА
Спартак
10
Футбол. Зарубежный
21:45
Удинезе
Наполи
Футбол. Зарубежный
22:00
Барселона
Гранада
Футбол. Первый дивизион
18:30
Велес
Ротор
31
Футбол. Премьер-лига
18:30
Рубин
Зенит
13
Футбол. Премьер-лига
16:30
Урал
Локомотив
00
Все события
Фоторепортажи
23Черчесов и Ковалевски, травма Зобнина и гол в концовке: кошмар «Спартака» в Европе
22Эмоции Косторной и Щербаковой, Дудаков целует чехлы коньков Трусовой: кадры прокатов
19:20 (мск), источник: Спорт-Экспресс

РПЛ продержалась без нулевых ничьих почти восемь туров

Первая нулевая ничья чемпионата России-2021/22 была зафиксирована только в восьмом туре — в матче «Урала» и «Локомотива».

Урал
ЛокомотивПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: РИА "Новости"

До этого в 61 встрече хотя бы одна из команд неизменно отличалась. Предыдущий рекорд — 28 результативных матчей — был установлен в 2012 году.

Самые поздние первые нулевые ничьи в чемпионатах России

Сезон
Первый безголевой матч
Тур
Матч
2021/22
Урал — Локомотив
8-й
62-й
2012/13
Амкар — Мордовия
4-й
29-й
2019/20
Спартак — Динамо
4-й
27-й
2013/14
Терек — Рубин
3-й
23-й
2015/16
Ростов — Краснодар
3-й
23-й
1998
Шинник — Ростсельмаш
3-й
17-й
Урал
0:0
Первый тайм: 0:0
Локомотив
 Состав сборной России на матчи отбора ЧМ-2022: Глушаков и Дзюба вернулись в команду
Роналду штампует голы в «МЮ», Месси скандалит в «ПСЖ». Неужели Криштиану выиграл вечный спор о том, кто круче
Объявлен расширенный состав сборной России на октябрьские матчи
Валерий Карпин: Дзюба может исправить негатив только голами
«Зенит» обыграл «Рубин» благодаря дублю Дзюбы и голу Клаудиньо
«Локомотив» и «Урал» оборвали рекордную серию матчей с голами
Что нового в сборной России: бомбардир «Уфы», возвращение легенд
Сборная России по футболу: Кафанов объясняет выбор вратарей
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь