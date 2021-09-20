РПЛ продержалась без нулевых ничьих почти восемь туров
Первая нулевая ничья чемпионата России-2021/22 была зафиксирована только в восьмом туре — в матче «Урала» и «Локомотива».
Урал
ЛокомотивПремьер-лига: таблица и календарь
Первая нулевая ничья чемпионата России-2021/22 была зафиксирована только в восьмом туре — в матче «Урала» и «Локомотива».
До этого в 61 встрече хотя бы одна из команд неизменно отличалась. Предыдущий рекорд — 28 результативных матчей — был установлен в 2012 году.
|Сезон
|Первый безголевой матч
|Тур
|Матч
|2021/22
|Урал — Локомотив
|8-й
|62-й
|2012/13
|Амкар — Мордовия
|4-й
|29-й
|2019/20
|Спартак — Динамо
|4-й
|27-й
|2013/14
|Терек — Рубин
|3-й
|23-й
|2015/16
|Ростов — Краснодар
|3-й
|23-й
|1998
|Шинник — Ростсельмаш
|3-й
|17-й