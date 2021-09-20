Дзюба: возрождение титана. «Зенит» снес со своего пути «Рубин»

Эхо «Челси»

«Рубин» стал единственной командой, взявшей шесть очков у «Зенита» в прошлом чемпионате. И единственной, которую сине-бело-голубые не обыграли ни в одном из кругов. А Сергей Семак-тренер до этого понедельника еще ни разу не побеждал Слуцкого.

Казанцы подошли к матчу в отличной форме: отдохнувшие, без существенных потерь, с новичком-сюрпризом Дрейером. А питерцы были эмоционально выжаты на «Стэмфорд Бридж». Да, чемпионы России показали приличный футбол в гостях у «Челси», но не набрали ни одного очка. А такой итог может подорвать настрой: ты полностью отдаешься, а взамен не получаешь ничего.

Проще говоря, обстановку для «Зенита» перед встречей с «Рубином» нельзя назвать благоприятной, и у потенциального поражения имелось достаточно причин.

Без Азмуна

А в день матча ко всем проблемам невского коллектива добавилась еще одна: Сердар Азмун не прилетел в столицу Татарстана из-за мышечного повреждения. В лазарете и так находятся Караваев, Ловрен и Оздоев, так что смотреть на обойму «Зенита» было больно. Лучший клуб России снова не заполнил заявку до конца, а половину скамейки запасных заняла молодежь.

Но Семаку на удивление хватает и тех ограниченных ресурсов, которые у него есть. Хотя Сергей Богданович регулярно напоминает руководству через СМИ, что кадров не хватает.

Сюрприз Семака

Семак стал более гибким. Если в прошлом году его критиковали за любовь к расстановке 4−4−2, то сейчас «Зенит» стал гораздо вариативнее. И если раньше тренера соперников нельзя было удивить выбранной схемой, то в понедельник мы стали свидетелями обратного: один из самых маститых специалистов в РПЛ Слуцкий абсолютно серьезно сказал, что не ждет от оппонента схемы с тремя центральными защитниками. А Семак выбрал именно ее.

Действительно, не слишком верилось в то, что Сергей Богданович во втором матче подряд сделает Барриоса третьим центральным. Против «Челси» все объяснимо: грозный соперник, проблемы с составом. А против «Рубина» даже после объявления составов многое указывало на выбор тактики 4−2−3−1.

Но Семак переиграл Слуцкого. Подобным построением он развязал ноги Малкому и Клаудиньо, а заодно прекрасно работала подстраховка. Хозяева просто не ожидали, что питерцы начнут атаковать такими большими силами. Повлияла, конечно, и травма: вместо капитана Уремовича еще в первом тайме вышел 19-летний Константин Нижегородов, который неидеально действовал при второй результативной атаке «Зенита».

Артем прервал черную серию

А у «Зенита» в первом тайме блистало трио Клаудиньо-Малком-Дзюба. Бразилец-новичок отметился забитым мячом и голевой передачей, Малком напрямую поучаствовал в финальной фазе всех трех результативных атак, а форвард сделал дубль и предголевую скидку.

Для Дзюбы это настоящий прорыв. В предыдущем туре с «Ахматом» Артем отдал два результативных паса, но этого было мало для того, чтобы констатировать ренессанс нападающего. До этого понедельника Дзюба вообще не забивал в сезоне, матчи вне основного состава стали для него обыденностью. Но в Лондоне Артем едва не сравнял счет и мог спасти ничью для «Зенита».

Но все-таки возрождение отложилось до выезда в Казань. Символично, что в этот же день Валерий Карпин вернул Дзюбу в расширенный список сборной России, а сам футболист вышел на поле против рубиновых с капитанской повязкой. Артем был сверхмотивирован — и это вылилось в отличную игру и первые два мяча в сезоне.

Удаление Слуцкого

По сравнению с первым, второй тайм оказался для гостей блеклым. «Зенит» стал действовать по счету, а «Рубин» усилил натиск на ворота Крицюка. Слуцкий отчаянно хотел спасти встречу, эмоции тренера били через край, что привело к двум желтым карточкам и удалению на трибуну. Болельщики «Рубина» встретили это решение судьи Сергея Иванова оскорбительными кричалками в адрес рефери и скандированием «Леня! Леня!».

Еще до этого момента казанцы сквитали один гол — Чистяков изящно срезал мяч в свои ворота. А «Зенит» даже на контратаках оставался опасен, хотя и хозяева создавали неплохие моменты.

Тем не менее, сине-бело-голубые победили и укрепили свое лидерство в РПЛ. Впервые в этом чемпионате преимущество «Зенита» над ближайшим конкурентом достигло четырех очков.