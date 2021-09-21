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11:40 (мск), источник: Sport24

Червиченко о матче ЦСКА — «Спартак»: Самая настоящая тягомотина. Очень скучно

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко подвел итоги московского дерби, в котором красно-белые проиграли ЦСКА со счетом 0:1.

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«Это была самая настоящая тягомотина. Такой неинтересный матч! Примерно того же уровня, что и встреча “Локомотива” и “Урала” ранее. Ничего выдающегося, кроме промахов, здесь не было. Невероятные промахи. Понсе в пустые ворота после отскока мяча от Акинфеева не попадает. Промес, который на 90-й минуте не может забить с линии вратарской, по мячу нормально ударить. Сейчас этот отскок от несчастного новенького — теперь он врагом номер один у них будет, этот Кофрие. Но от всех отскакивает. Бывает. В принципе, все было, как я и полагал: сыграли 1:1 — просто спартаковский мяч не засчитали (смеется). Бывает… Очень скучно. Но думаю, что игра была по тем параметрам, как они располагаются в турнирной таблице. На это и наиграли», — цитирует Червиченко Rusfootball.

ЦСКА
1:0
Первый тайм: 0:0
Спартак
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