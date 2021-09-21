Глушаков готов бесплатно играть за «Спартак»

Сейчас мне позвонил Глушаков, которого включили в состав сборной России. Он говорит, что готов бесплатно играть за «Спартак». Верните Дениса. Как раз с опорниками там проблемы большие. Думаю, он поможет.

Никита Баженов экс-футболист «Спартака»