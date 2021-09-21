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11:34 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Глушаков готов бесплатно играть за «Спартак»

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Экс-нападающий «Спартака» Никита Баженов в эфире телеканала «Матч-ТВ» рассказал о телефонном разговоре с полузащитником «Химок» Денисом Глушаковым.

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Источник: РИА "Новости"

Комментируя поражение «Спартака» в дерби, Баженов заявил, что Глушаков мог бы усилить центр поля «красно-белых».

Сейчас мне позвонил Глушаков, которого включили в состав сборной России. Он говорит, что готов бесплатно играть за «Спартак». Верните Дениса. Как раз с опорниками там проблемы большие. Думаю, он поможет.
Никита Баженов
экс-футболист «Спартака»

Денис Глушаков выступал за «Спартак» с 2013 по 2019 год. В составе «Спартака» Глушаков становился чемпионом страны.

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«Спартак» в понедельник в матче чемпионата России проиграл ЦСКА — 0:1.

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