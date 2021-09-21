Глушаков готов бесплатно играть за «Спартак»

Комментируя поражение «Спартака» в дерби, Баженов заявил, что Глушаков мог бы усилить центр поля «красно-белых».
Сейчас мне позвонил Глушаков, которого включили в состав сборной России. Он говорит, что готов бесплатно играть за «Спартак». Верните Дениса. Как раз с опорниками там проблемы большие. Думаю, он поможет.
Никита Баженовэкс-футболист «Спартака»
Денис Глушаков выступал за «Спартак» с 2013 по 2019 год. В составе «Спартака» Глушаков становился чемпионом страны.
«Спартак» в понедельник в матче чемпионата России проиграл ЦСКА — 0:1.