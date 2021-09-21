Витория — самый никчемный тренер «Спартака». Полный ноль с 11 титулами

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После дерби «Спартака» с ЦСКА ругают всех. Футболистов — за то, что слабые и вальяжные. Менеджеров — за то, что набрали слабых и вальяжных. РФС — за то, что довели до того, что все стали слабыми и вальяжными. Роспотребнадзор — за то, что на этих слабых и вальяжных не наорешь с трибуны.

В общем, все кругом плохие. Все не заслуживают жалости. Все, кроме одного — Руя Витории, португальского чемпиона, которого в течение трех месяцев, видите ли, лишали игроков, обижали в Telegram, мучили тупыми вопросами на пресс-конференциях и делали условия для его работы нечеловеческими.

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Но, знаете, мы все тысячами саркастических эпиграмм описывали все ошибки Федуна, Заремы, Попова, Цорна и остальных — так что давайте хоть раз присмотримся к униженному и оскорбленному главному тренеру и поймем, что Витория в «Спартаке» — полный ноль.

Во-первых, у Руя есть аккаунты в соцсетях — значит, он не забанен в поисковиках. А раз не забанен в поисковиках, то он точно читал о «Спартаке» и знал, что идет не в футбольный клуб, а в какой-то «TikTok-хаус».

Во-вторых, за это ему отлично платили. 3,5 миллиона евро в год на штаб и возможность отчислять минимальные налоги, отработав в России минимум полгода.

В-третьих, у него такой был набор отличных футболистов — как состоявшихся звезд, так и молодых талантов, — которые вместе с Тедеско только что заняли второе место в РПЛ.

Не совсем бедовые условия, правда же?

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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CUDcphpsVjG/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Спорт-Экспресс (@sport_express)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Особенно для тренера, который еще и провалил последний сезон не в Германии, Испании, Англии или даже Португалии, а в Саудовской Аравии.

Нет, без шуток и без ваших любимых Зарем, Поповых и Федунов — Витория имел массу возможностей, чтобы запомниться хоть чем-то вызывающим уважение, а не смесью из поражений, косяков, дешевого выпендрежа и вранья.

Именно вранья, потому что начал Витория с поста в Instagram о просмотре действий игроков «Спартака» в составе сборной. Но вы же помните, что вместо видео на планшете Витория пялился в принтскрин.

За обманом последовал пофигизм в виде ролика, где вместо фанатов московского «Спартака» на его странице появились фанаты «Спартака» из Трнавы.

Следом шли глупость и самоуверенность, когда Витория первым среди тренеров «Спартака» и всех российских клубов ПОЛНОСТЬЮ закрыл сборы от прессы, приехавшей в Австрию. Было подозрение, что это ухищрения Дмитрия Попова или Антона Фетисова, но кислая мина Руя демонстрировала — это его гениальное решение. Сейчас, кстати, журналисты могли бы опровергнуть слухи о том, что нагрузки перед сезоном были легкими, но сказать нам нечего. Зато мы можем оперировать фактами: суперигра на предсезонном турнире, худший тренерский старт в истории клуба, травмы и ужасная форма лидеров — все это говорит о том, что подготовка провалена и команда с этим тренером в июне/июле страдала фигней.

Кстати, Марко Николич в то же время давал часовые интервью прямо во время изнуряющих тренировок «Локо», располагая к себе и прессу, и зрителей. Но Витория до сих пор не открылся ни публике (что еще полбеды), ни команде. Все три месяца он душнит общими фразами и рассказывает о своих когда-то завоеванных титулах. Звучит это ничтожно — как текст из сериала про Гену Букина и кожаный мяч, ведь на сегодня у Витории девятое место в РПЛ с самым легким календарем, жуть в еврокубках и 3 победы, 1 ничья и 7 поражений в 11 матчах во главе «Спартака».

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CUDgO03sZID/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CUDgO03sZID/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CUDgO03sZID/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Спорт-Экспресс (@sport_express)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Еще раз: до беды «Спартак» дошел, конечно же, с Федуном. Но Каррера на эмоциях и без штаба доехал до золота. Тедеско при такой же смене тренера и без трансферов — до серебра. Тот же Эмери сходил с ума на публике и пытался хоть что-то изменить.

Но Витория — полный ноль. А также трусливый ноль, засунувший 10 человек в защиту в ответной игре с «Бенфикой». Горделивый ноль, нахамивший журналисту после вопроса о плохой физической форме команды. Скучный ноль, который не дал ничего интересного — ни в игровом плане, ни в турнирном, ни в развлекательном. И, наконец, меркантильный ноль, который уже три года катается по тухлым чемпионатам и рассказывает там о прежних португальских титулах.

И сам этот меркантильный ноль не уйдет, даже если «Спартак» скатится до зоны вылета. Его уберут лишь миллионов пять неустойки.

Впрочем, в любой истории есть поправки.

1. Вернувшись в Португалию в нормальную команду, а не в «TikTok-хаус», Витория может быть успешен и хорош.

2. Витория не имеет права уходить полным нулем и должен забрать у «Спартака» каждую монету за это действительно печальное и унизительное шоу, в котором ни один участник не заслуживает ни капли любви или жалости.